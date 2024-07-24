В Красноярске началась Неделя моды «Сибирские бренды». Она даст возможность вживую увидеть коллекции известных и начинающих дизайнеров и даже кое-чему поучиться у профессионалов. Гостей ждут зрелищные показы, маркет, а также образовательные лекции и встречи со стилистами. Рассказываем, как пройдёт Неделя моды в Красноярске 27 и 28 июля 2024.