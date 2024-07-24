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В Красноярске началась Неделя моды

Рассказываем, как пройдёт Неделя моды в Красноярске в июле 2024.

Источник: AP 2023

В Красноярске началась Неделя моды «Сибирские бренды». Она даст возможность вживую увидеть коллекции известных и начинающих дизайнеров и даже кое-чему поучиться у профессионалов. Гостей ждут зрелищные показы, маркет, а также образовательные лекции и встречи со стилистами. Рассказываем, как пройдёт Неделя моды в Красноярске 27 и 28 июля 2024.

Программа Недели моды в Красноярске — 2024

27 июля на острове Татышев в заливе Стрелка пройдёт Главное фешн-событие этого лета.

С 10 до 22 состоится маркет с дизайнерской одеждой и аксессуарами. Здесь можно ознакомиться с участниками.

Далее с 11 до 12 часов пройдёт развлекательная программа для детей, с 12 до 13 — показ детской одежды.

С 14:00 до 16:00 — дневной показ одежды для взрослых;

С 16:30 до 17:30 — open talk с основателем бренда Daisyknit Максимом Рябыкиным о сложностях ведения бизнеса в регионах;

18:00 до 19:00 — open talk со стилистом и дизайнером Викторией Чураевой;

19:00 до 21:00 — вечерний показ одежды для взрослых.

Вход на площадки свободный. Однако посадочные места предоставляются только по предварительной регистрации.

28 июля в креативном кластере «Квадрат» (улица Красной Армии 10, к4, 6 этаж) можно будет пообщаться с представителями модной индустрии.

Программа:

12:00 — 13:00.

Точки входа в масс-маркет для дизайнеров и брендов. Befree Co: Create HUB.

Спикер — Алена Повышева, руководитель направления творческого нетворкинга Befree.

Регистрация: ano-sirki.timepad.ru/event/2970172/

13:30 — 14:30.

Open talk с Леонидом Корысткиным — сооснователем fashion-пространства и онлайн маркетплейса российских дизайнеров.

Регистрация: ano-sirki.timepad.ru/event/2970181/

15:00 — 16:00.

Создам свой бренд: это красиво и модно. Развенчиваем мифы и говорим о реалиях fashion рынка с Евгенией Легкодымовой — основательницей бренда Laroom.

Регистрация: ano-sirki.timepad.ru/event/2970184/

16:30 — 17:30.

Open talk со стилистом Николаем Овечкиным, тренды 2024 — 2025.

Регистрация: ano-sirki.timepad.ru/event/2970150/

Отметим, что в этом году Неделя моды расширяет географию: впервые коллекции представят дизайнеры из Красноярского края, Хакасии и Тувы, Иркутской и Томской областей. Всего в событии примут участие более 60 брендов.

мода и красота