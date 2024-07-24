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Астрономы из Калининграда засняли редкий фонтан раскалённого газа на Солнце

Редкое астрономические явление засняли астрономы БФУ имени Канта.

Источник: БФУ им. И. Канта

Астрономы БФУ имени Канта засняли необычный солнечный протуберанец. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Необычный протуберанец учёные Астрономического сообщества БФУ засняли 21 июля. Протуберанец — гигантский фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.

Протуберанец является редким явлением, возникающим в период повышенной солнечной активности и формирования мощных очагов выхода магнитных линий из поверхности Солнца.

Астрономы отметили, что получение таких изображение — кропотливый процесс, создаваемый путём сложения из 2300 отдельных кадров со специальной камеры для астрономических фотографий.

Ранее сообщалось о том, что в Калининградской области появилась возможность полетать на воздушном шаре.

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