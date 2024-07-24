Астрономы из Калининграда засняли редкий фонтан раскалённого газа на Солнце

Астрономы БФУ имени Канта засняли необычный солнечный протуберанец. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Необычный протуберанец учёные Астрономического сообщества БФУ засняли 21 июля. Протуберанец — гигантский фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.
Протуберанец является редким явлением, возникающим в период повышенной солнечной активности и формирования мощных очагов выхода магнитных линий из поверхности Солнца.
Астрономы отметили, что получение таких изображение — кропотливый процесс, создаваемый путём сложения из 2300 отдельных кадров со специальной камеры для астрономических фотографий.
Ранее сообщалось о том, что в Калининградской области появилась возможность полетать на воздушном шаре.