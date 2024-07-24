Малотравматичную операцию на сердце начали делать в Иркутске

До этого подобные дефекты устраняли лишь с помощью открытых операций. Врачи делали разрез грудной клетки, останавливали сердце и использовали искусственное кровообращение. А вот малотравматичная операция позволит делать пациентам лишь прокол бедренной артерии и вены. Она длится около часа, а на восстановление уходит совсем немного времени. Прооперированных детей выписали спустя первые-вторые сутки после вмешательств, реабилитация им не требуется.