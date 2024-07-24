Малотравматичную операцию на сердце начали делать в Иркутске

Под руководством врача по диагностике и лечению НИИ кардиологии Томского НИМЦ Виктора Варваренко Специалисты Иркутской ордена «Знак почета» ИОКБ устранили сложные дефекты межжелудочковой перегородки у семерых детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Дефект межжелудочковой перегородки — это врожденный порок сердца. Из-за него в перегородке, которая разъединяет правый и левый желудочки, возникает дырка. Из-за этого нарушается работа кровообращения, так как кровь попадает из одного желудочка в другой. Иногда подобное отверстие затягивается само, но только в течение первых лет жизни.
— Ранее специалисты ИОКБ под руководством Виктора Варваренко уже освоили малотравматичную методику устранения дефекта межжелудочковой перегородки. Всего на двух мастер-классах прооперировали 10 детей, все чувствуют себя хорошо. Нам удалось отработать все необходимые навыки, что позволит в ближайшее время поставить такие малотравматичные операции «на поток», сказал заведующий кардиохирургическим отделением № 2 (детское) ИОКБ Евгений Ефанов.
До этого подобные дефекты устраняли лишь с помощью открытых операций. Врачи делали разрез грудной клетки, останавливали сердце и использовали искусственное кровообращение. А вот малотравматичная операция позволит делать пациентам лишь прокол бедренной артерии и вены. Она длится около часа, а на восстановление уходит совсем немного времени. Прооперированных детей выписали спустя первые-вторые сутки после вмешательств, реабилитация им не требуется.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мальчика из Забайкалья, который пропал два года назад нашли в Пензе.