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В Абрау-Дюрсо появится новый пляж

Новая пляжная локация появится в Абрау-Дюрсо рядом с базами отдыха Лиманчик и Звездный.

Для Новороссийска это будет 27 пляж.

Глава города-героя Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что обустройством зоны отдыха согласно всем требованиям безопасности занимается центр винного туризма «Абрау-Дюрсо». На пляже установят бунгало, шезлонги и дорожки.

По словам мэра, Абрау-Дюрсо является настоящим уголком живой природы, привлекающим своей атмосферой и оставляющим красочные впечатления. Пляж села станет особенным местом для спокойного отдыха на берегу Черного моря, резюмировал Андрей Кравченко.

Ранее «МК на Кубани» писал, что цены в гостиницах Новороссийска после лесных пожаров стали выше.

туризм и отдых