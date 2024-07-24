В Абрау-Дюрсо появится новый пляж

Для Новороссийска это будет 27 пляж.
Глава города-героя Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что обустройством зоны отдыха согласно всем требованиям безопасности занимается центр винного туризма «Абрау-Дюрсо». На пляже установят бунгало, шезлонги и дорожки.
По словам мэра, Абрау-Дюрсо является настоящим уголком живой природы, привлекающим своей атмосферой и оставляющим красочные впечатления. Пляж села станет особенным местом для спокойного отдыха на берегу Черного моря, резюмировал Андрей Кравченко.
Ранее «МК на Кубани» писал, что цены в гостиницах Новороссийска после лесных пожаров стали выше.