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В двух районах Новосибирска ограничили движение для ремонта труб

Потесниться водителям придётся на Мичурина и Весенней.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В двух районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Об этом в среду, 24 июля сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, в Центральном районе до конца недели на 4,5 метра сузили проезжую часть улицы Мичурина, возле дома № 20 недалеко от пересечения с Достоевского.

В течение нескольких дней МУП «Горводоканал» будет выполнять на этом участке ремонтные работы на водопроводе.

А в Заельцовском районе по 16 августа на 1,5 метра уже стала проезжая часть улицы Весенней возле жилого дома № 14 на перекрёстке с улицей Северной.

«Ограничение связано с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассе», — уточнили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на знаки и информационные щиты.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на проспекте Дзержинского начали восстанавливать газоны.