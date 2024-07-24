В двух районах Новосибирска ограничили движение для ремонта труб

В двух районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Об этом в среду, 24 июля сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Центральном районе до конца недели на 4,5 метра сузили проезжую часть улицы Мичурина, возле дома № 20 недалеко от пересечения с Достоевского.
В течение нескольких дней МУП «Горводоканал» будет выполнять на этом участке ремонтные работы на водопроводе.
А в Заельцовском районе по 16 августа на 1,5 метра уже стала проезжая часть улицы Весенней возле жилого дома № 14 на перекрёстке с улицей Северной.
«Ограничение связано с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассе», — уточнили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на знаки и информационные щиты.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на проспекте Дзержинского начали восстанавливать газоны.