Школьники из Хабаровского края посетят ведущие вузы страны

В России начались университетские смены «Движения первых». Во время программы больше 12 тысяч школьников смогу определиться с будущей профессией и местом работы. С вузами, лабораториями и инфраструктурой ребят 14−17 лет познакомят представители сотни учебных заведений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ребят из Хабаровска и Комсомольска отправят в Московский государственный университет спорта и туризма, Российский университет дружбы народов в Москве, Сибирский федеральный университет в Красноярск и Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе. Первая смена для них начнется 2 августа.
«В прошлом году идеей проекта было организовать профориентационные детские смены для ребят из ДНР и ЛНР. К нам в ТОГУ приехали около 100 школьников из Дебальцево. Участники смены получили не только новые знания, но и возможность общения с опытными педагогами и специалистами, что является важным шагом в их развитии. Мероприятия проходили в Краевом детском центре “Созвездие”. В этом году участвуют школьники со всей России, уже наши студенты теперь отправятся выбирать профессии», — рассказал помощник ректора Тихоокеанского государственного университета Петр Звягинцев.
Программа стартовала два года назад, ее партнерами стали больше 100 учебных заведений. В прошлом году в ней приняли участие порядка 15 тысяч человек, в том числе школьники из новых регионов и дети участников СВО. Они не только общались со студентами и преподавателями, но даже жили в общежитиях.