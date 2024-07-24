Школьники из Хабаровского края посетят ведущие вузы страны

«В прошлом году идеей проекта было организовать профориентационные детские смены для ребят из ДНР и ЛНР. К нам в ТОГУ приехали около 100 школьников из Дебальцево. Участники смены получили не только новые знания, но и возможность общения с опытными педагогами и специалистами, что является важным шагом в их развитии. Мероприятия проходили в Краевом детском центре “Созвездие”. В этом году участвуют школьники со всей России, уже наши студенты теперь отправятся выбирать профессии», — рассказал помощник ректора Тихоокеанского государственного университета Петр Звягинцев.