В образцах грунта с Луны обнаружили воду

Так, в 2009 году индийская миссия «Чандраян-1» выявила на Луне признаки гидратированных минералов в виде молекул кислорода и водорода. В 2020 году в NASA объявили об обнаружении воды на солнечной стороне Луны. Китайский лунный аппарат представил первые материальные свидетельства наличия лунной воды.