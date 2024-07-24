В образцах грунта с Луны обнаружили воду

Открытие показало, что следы воды присутствуют на Луне в гораздо более высоких широтах, чем было известно ранее. Эти данные будут полезны для планирования будущих миссий к спутнику Земли.
Исследователи из Китайской академии наук установили, что молекулы воды могут сохраняться в освещенных Солнцем областях Луны в виде гидратированных солей. Предыдущие пробы, доставленные астронавтами «Аполлона», свидетельствовали, что Луна может быть полностью сухой. Однако последующие открытия доказали обратное.
Так, в 2009 году индийская миссия «Чандраян-1» выявила на Луне признаки гидратированных минералов в виде молекул кислорода и водорода. В 2020 году в NASA объявили об обнаружении воды на солнечной стороне Луны. Китайский лунный аппарат представил первые материальные свидетельства наличия лунной воды.
Анализ показал, что «неизвестный лунный минерал (ULM-1)» богат молекулами воды и аммиака. Молекулы воды составляли примерно 40% образца.
Поискам воды на Луне уделяется большое внимание, так как она является важнейшим ресурсом для будущих астронавтов. Кроме того, ее анализ позволит лучше понять историю формирования и эволюции Луны, сообщает Nature Astronomy.