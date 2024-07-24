Бастрыкин потребовал защитить пенсионерку из Волгограда от коммунальщиков

24 июля председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела в отношении УК из Волгограда, по вине которой пенсионерка вынуждена жить в сырой квартире в доме на улице Кирова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, 83-летняя женщина участвовала в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас волгоградка страдает из-за бездействия коммунальщиков.
— Длительное время в доме протекает кровля, ввиду чего жилое помещение пожилой женщины затапливается, отклеиваются обои, на потолке образуется плесень. Несмотря на обещания сотрудников управляющей организации провести ремонт в прошлом году, до настоящего времени работы не начаты, — уточнили в следкоме.
Следователи завели уголовное дело. центральный аппарат взял ситуацию на свой контроль.