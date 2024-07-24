Семь миллионов кусочков истории. В Севастополе достроили «Новый Херсонес»

Под журчание Героона.
Со смотровой площадки многочисленные здания смотрятся единым целым. Они выстроены в едином стиле — византийском: вытянутые вверх силуэты, колоннады, барельефы. И такое впечатление, что стоят они тут давно — вон какие высокие деревья вокруг!
Но чуть больше двух лет назад здесь ещё чернели раскопы. Из одного из них извлекли мраморную погребальную стелу с изображением мужчины со свитком пергамента и надписью: «Аристон, сын Аристона, прощай!» Ещё раньше учёные открыли оборонительную стену, возведённую во втором веке до н.э., во время скифского натиска на Херсонес. Здесь было обнаружено одно из ранних святилищ, колодцы, печи для обжига керамики…
Развёрнутые на территории бывших воинских частей раскопки южного пригорода древнего Херсонеса дали множество находок. Каждая из них, как кусочек мозаики, дополняла то, что уже известно о жизни города.
Старые деревья, которые росли на территории воинской части, постарались сохранить. Теперь они затеняют дорожки, и вместе с журчащими фонтанами защищают от жары. Впрочем, она, кажется, и не помеха людям в белых касках. Строители по территории передвигаются стремительно — работы на участках, которые в первую очередь будут открыты для посещения, почти закончены. Пока «Новый Херсонес» будет работать в тестовом режиме, незаметно для посетителей доделают и всё остальное.
Вдоль смотровой площадки, под перилами, от вымощенного плиткой участка тянется полоса… Можно сказать, историческая: вперемешку лежат черепки. От толстостенных сосудов и столовой посуды, обломки ручек, кусочки черепицы. Это тот массовый материал, который не представляет ценности. Одно дело, если на обломке ручки амфоры стоит клеймо, на черепке выцарапана надпись, а развалившийся сосуд можно собрать и склеить. А другое — глиняный бой. Например, на средневековой свалке, куда хозяйки выбрасывали негодную посуду. Или в давно разрушенном культурном слое, где мусор XIX века перемешан с античными черепками.
«Во время раскопок было обнаружено свыше семи миллионов артефактов, — говорит экскурсовод “Нового Херсонеса” Иван Середа. — Из них музейную ценность представляют 700 тысяч. Обычно остальное выбрасывают. Но создатели и строители этого парка решили, что не стоит “разбрасываться историей”, и керамический бой решили использовать: в подсыпах, украшениях дорожек. Впоследствии из них будут делать сувениры — каждый сможет на память получить кусочек Херсонеса».
В «Новом Херсонесе» есть своя река. Её… откопали военные строители, участвовавшие в постройке комплекса. Наверняка античные поселенцы гуляли по её берегам. А вот в какое время река ушла под землю, точно неизвестно. Зато военные строители обнаружили её древнее русло, укрепили берега, сделали гидроизоляцию — и река «вернулась из небытия».
Имя реке дали такое: Героон. Древние греки так называли святилища, посвящённые героям. Их обычно воздвигали на их могилах или месте гибели. Одно из них, кстати, было обнаружено во время раскопок перед строительством «Нового Херсонеса». Монументальная постройка оказалась с подземным «этажом», где в украшенном рельефом саркофаге лежали останки. Вверху когда-то стояла статуя героя.
Подземная река полностью обеспечивает музейно-храмовый комплекс водой. «Новый Херснес» не будет подключаться к городскому водоснабжению, не увеличит нагрузку на севастопольские коммунальные сети.
Владимир и Анна.
Имеется в «Новом Херсонесе» и своя «машина времени». Переносит она во времена князя Владимира. Сюда прибыл он, чтобы сочетаться браком с византийской принцессой Анной. Здесь крестился вместе с дружиной. Поселили князя, как упоминают летописи, в палатах «с краю от церкви». А венчался он, согласно «Повести временных лет», «в церкви посреди града, идеже торг деют корсуняне».
Целый городской квартал реконструирован — и можно заглянуть на рынок, в дома, пообедать в таверне — причём теми же блюдами, что подавали посетителям в десятом веке. Здесь будет интересно и детям, и взрослым.
…Лестница с широкими ступенями заканчивается недалеко от огромного величественного здания — Музея христианства. Перед входом расположились грифоны, в лапах которых хризма — древний символ христианства. Мифические существа с головой орла и телом льва заняли важный пост, поскольку, с одной стороны они были символами античного Херсонеса, с другой — «обжили» самый первый и современный гербы Севастополя.
Фасад музея украшен барельефами. И, как и на всех других зданиях, они со смыслом. «Здесь это собирательные образы, — пояснил Иван Середа. — От наших дней до древности. Эти барельефы также выполняют функцию иконостаса для расположенного напротив храма-парке. Здесь установлены лёгкие металлические конструкции, можно проводить богослужения, а в остальное время — гулять и наслаждаться красотой».
Наверняка уже совсем скоро у севастопольцев и гостей города появится очень личный повод для визита в «Новый Херсонес».
«В одном из помещений Музея христианства расположится филиал ЗАГСа Севастополя, — сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. — В нём расскажут о князе Владимире и его жене, византийской принцессе Анне. Они прожили в счастливом браке до конца жизни. Для Крыма — это свой символ любви и верности».
В филиале ЗАГС можно будет брак зарегистрировать, а в храме напротив — обвенчаться.
На территории есть паломнические центры. «В августе сюда приедут литераторы, историки, экономисты, художники, — перечислил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. — Это аспиранты, студенты, молодые учёные. Для нас такие встречи — одна из составляющих нашей работы. Для севастопольцев и крымчан здесь тоже будет площадка для творчества, обмена идеями, общения».
Грандиозным сооружением выглядит Музей Крыма и Новороссии. Его экспозиция посвящена единой истории этих территорий. Вся фасадная часть — в барельефах, изображающих важные её эпизоды.
Музей античности и Византии — самый большой на территории комплекса, его общая площадь — свыше 21 тысяч квадратов. Он, как и другие музеи «Нового Херсонеса» современный и насыщен оборудованием, которое делает повествование о прошлом ярким и живым.
Место, которое уже «опробовано» посетителями — «Грифон-арена». Этот амфитеатр уже использовался для показа театральных постановок. И как только возобновятся массовые мероприятия под открытым небом, здесь снова будут спектакли, шествия, концерты.