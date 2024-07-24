Семь миллионов кусочков истории. В Севастополе достроили «Новый Херсонес»

Но чуть больше двух лет назад здесь ещё чернели раскопы. Из одного из них извлекли мраморную погребальную стелу с изображением мужчины со свитком пергамента и надписью: «Аристон, сын Аристона, прощай!» Ещё раньше учёные открыли оборонительную стену, возведённую во втором веке до н.э., во время скифского натиска на Херсонес. Здесь было обнаружено одно из ранних святилищ, колодцы, печи для обжига керамики…