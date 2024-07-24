Сызранский «Валгат» проигнорировал угрозы главы Тольятти

Ранее господин Ренц предупреждал подрядчика, что в случае невыполнения своих обязательств он будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, он пообещал привлечь правоохранительные органы, потому что шутить с бюджетными деньгами и детскими дошкольными учреждениями никому не позволено. Но практически ничего не изменилось. Материалы в детский сад не завезены, работы в необходимом объёме не ведутся.