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Сызранский «Валгат» проигнорировал угрозы главы Тольятти

Глава Тольятти Николай Ренц в очередной раз побывал в ремонтируемом детском саду «Яблонька». Он констатировал, что подрядчики, победившие на торгах с существенным падением в стоимости работ, не могут выполнить взятые на себя обязательства. Речь идет об ООО «Валгат», которое зарегистрировано в Сызрани.

Ранее господин Ренц предупреждал подрядчика, что в случае невыполнения своих обязательств он будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, он пообещал привлечь правоохранительные органы, потому что шутить с бюджетными деньгами и детскими дошкольными учреждениями никому не позволено. Но практически ничего не изменилось. Материалы в детский сад не завезены, работы в необходимом объёме не ведутся.

«Исходя из понимания объёма ремонтных работ, у нас есть серьёзные опасения, что к 1 сентября детсад сдан не будет. Мы направим обращения в городскую прокуратуру и У МВД России по Тольятти по факту срыва подрядной организацией ООО “Валгат” сроков ввода социально значимого объекта — детского сада “Яблонька” в эксплуатацию после проведения ремонта, в том числе с точки зрения подготовки дошкольного учреждения к отопительному сезону», — заявил глава Тольятти.