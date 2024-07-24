В Лаишевском районе приступили к строительству новой двухэтажной мечети

Кроме того, для прихожан оборудуют отдельные комнаты для совершения омовений перед молитвой. Также в мечети планируют сделать зал для проведения обрядов, связанных с похоронами. Средства на эти цели выделят местные жители. В 2023 году было собрано 3,6 миллиона рублей.