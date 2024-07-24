В Лаишевском районе приступили к строительству новой двухэтажной мечети

В селе Державино Лаишевского района приступили к строительству новой двухэтажной мечети. Общая площадь объекта составит 250 квадратных метров, сообщили в пресс-службе района.
Мечеть будет рассчитана до 170 человек. На первом этаже расположится молельная комната для мужчин площадью 60 квадратных метров. На цокольном этаже построят молельную для женщин с такой же площадью.
Кроме того, для прихожан оборудуют отдельные комнаты для совершения омовений перед молитвой. Также в мечети планируют сделать зал для проведения обрядов, связанных с похоронами. Средства на эти цели выделят местные жители. В 2023 году было собрано 3,6 миллиона рублей.
Напомним, в Казани на берегу озера Кабан планируют построить новую мечеть. Площадь проекта планировки составляет 0,5 гектара.