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В Лаишевском районе приступили к строительству новой двухэтажной мечети

Общая площадь объекта составит 250 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В селе Державино Лаишевского района приступили к строительству новой двухэтажной мечети. Общая площадь объекта составит 250 квадратных метров, сообщили в пресс-службе района.

Мечеть будет рассчитана до 170 человек. На первом этаже расположится молельная комната для мужчин площадью 60 квадратных метров. На цокольном этаже построят молельную для женщин с такой же площадью.

Кроме того, для прихожан оборудуют отдельные комнаты для совершения омовений перед молитвой. Также в мечети планируют сделать зал для проведения обрядов, связанных с похоронами. Средства на эти цели выделят местные жители. В 2023 году было собрано 3,6 миллиона рублей.

Напомним, в Казани на берегу озера Кабан планируют построить новую мечеть. Площадь проекта планировки составляет 0,5 гектара.

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