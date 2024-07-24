Патриарх Кирилл лишил сана ездившего на СВО священника Беляева

«Иерей Виталий Беляев извергнут из священного сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов и 9 правила Константинопольского Двукратного Собора», — сообщает пресс-служба Казанской епархии. Перечисленные в сообщении правила касаются заключения второго брака, рукоприкладства, а также клятвопреступления, «блудодеяния» и воровства. До начала церковной карьеры в 2009 году Виталий Беляев служил в спецподразделении «Рысь» при МВД.
В 2023 году Виталию Беляеву запретили служение из-за того, что он выдвигался на выборы. Бывший священник выдвигал свою кандидатуру на выборах в депутаты совета Пестречинского сельского поселения. Как рассказывал сам экс-иерей в феврале «Ъ-Казань», епархия таким образом «противодействует» его гуманитарным миссиям в зоне военной операции на Украине. «У нас давно война шла… Главная причина, что митрополит Кирилл, имея корни западенские, всегда был против СВО», — сказал тогда Беляев. Свою вину в нарушении правил он отрицает.
В апреле издание «Бизнес Онлайн» сообщало, что Виталия Беляева задержала полиция, когда он возвращался из очередной поездки в зону СВО. По данным издания, в отношении экс-иерея возбуждено дело о краже с проникновением (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Его обвиняют в краже икон из храма, которые пропали как раз в то время, когда Беляев вел там службы. Общая стоимость пропавших икон оценивается в 44 тыс. руб.