Патриарх Кирилл лишил сана ездившего на СВО священника Беляева

В 2023 году Виталию Беляеву запретили служение из-за того, что он выдвигался на выборы. Бывший священник выдвигал свою кандидатуру на выборах в депутаты совета Пестречинского сельского поселения. Как рассказывал сам экс-иерей в феврале «Ъ-Казань», епархия таким образом «противодействует» его гуманитарным миссиям в зоне военной операции на Украине. «У нас давно война шла… Главная причина, что митрополит Кирилл, имея корни западенские, всегда был против СВО», — сказал тогда Беляев. Свою вину в нарушении правил он отрицает.