В Красноярске в конце рабочей недели ожидается жаркая погода

Так, по данным Гидрометцентра России, в четверг, 25 июля, днем столбики термометров достигнут отметки +26, а ночью — + 14 градусов. Обещают солнечную погоду. В пятницу, 27 июля, ожидается повышение дневных температур до +27, а в субботу — до +30 градусов. Дождь начнется в ночь с пятницы на субботу.