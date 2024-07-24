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В Красноярске в конце рабочей недели ожидается жаркая погода

Конец рабочей недели в Красноярске обещает быть солнечным и теплым.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

Так, по данным Гидрометцентра России, в четверг, 25 июля, днем столбики термометров достигнут отметки +26, а ночью — + 14 градусов. Обещают солнечную погоду. В пятницу, 27 июля, ожидается повышение дневных температур до +27, а в субботу — до +30 градусов. Дождь начнется в ночь с пятницы на субботу.

В других сервисах в конце рабочей недели обещают повышение температуры до +28 и +30 градусов.

В МЧС России по Красноярскому краю отмечают, что на юге края температура воздуха может достигать +35 градусов.