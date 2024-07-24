Мэр Братска проверил подготовку детского сада № 64 к новому учебному году

Подготовку детского сада № 64 к старту нового учебного года проверил мэр северной столицы Иркутской области. В дошкольном учреждении заполнены все места. Сейчас в нем воспитывается 270 ребят. О результатах визита глава Братска Сергей Серебренников рассказал в своем тг-канале.
— Обсудили проблему сильно разросшихся тополей на территории. Корни деревьев разрушают асфальт, а пух мешает детям и персоналу. Взял вопрос в работу. Еще одна проблема — ремонт фасада. Он запланирован на 2025 год, — поделился градоначальник.
Также руководство и персонал поведали об отсутствии педагога по музыки, необходимости благоустройства дворовой территории и обновления оборудования. Кроме того, повара детского сада поблагодарили за новую технику купленную для пищеблока.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в областном центре начали проводить малотравматичные операции на сердце. Врачи уже устранили дефекты межжелудочковой перегородки у семерых детей.