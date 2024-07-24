Мэр Братска проверил подготовку детского сада № 64 к новому учебному году

Подготовку детского сада № 64 к старту нового учебного года проверил мэр северной столицы Иркутской области. В дошкольном учреждении заполнены все места. Сейчас в нем воспитывается 270 ребят. О результатах визита глава Братска Сергей Серебренников рассказал в своем тг-канале.