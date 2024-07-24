Автобусы изменят схему движения в Хабаровске 25 июля

В Первом микрорайоне Хабаровска 25 июля изменится схема движения четырех автобусов. Причиной станут аварийные работы около дома № 3А по улице Калараша. Ремонт продлится с 10 до 17 часов, в связи с этим по-другому поедут маршруты №№ 29К, 40, 83, 85. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Автобусы маршрута № 29К будут следовать по улице Калараша с правым поворотом на улицу Королева, далее по улице Королева с левым поворотом на улицу Юности, далее по улице Юности с правым поворотом на Краснореченскую, далее по утвержденной схеме», — сообщили в администрации Хабаровска.
Подробнее узнать о схемах движения можно у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.