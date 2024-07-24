Автобусы изменят схему движения в Хабаровске 25 июля

«Автобусы маршрута № 29К будут следовать по улице Калараша с правым поворотом на улицу Королева, далее по улице Королева с левым поворотом на улицу Юности, далее по улице Юности с правым поворотом на Краснореченскую, далее по утвержденной схеме», — сообщили в администрации Хабаровска.