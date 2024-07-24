Пассажиры рейса Ереван — Кишинёв остались без мест на борту: Вместо них полетели футболисты, а простым смертным не объяснили, как и где жить три дня до следующего рейса

Десятки пассажиров рейса Ереван — Кишинёв авиакомпании FlyOne остались «за бортом». Как сообщают армянские СМИ, их сегодня попросту не пустили в самолет.
Оказалось, что вместо них должны лететь футболисты клуба «Арарат-Армения». В последний момент у части пассажиров забрали места, посадив спортсменов. Им теперь придется ждать до следующего рейса — 26 июля.
Сотрудники FlyOne даже не стали учитывать тот факт, что среди пассажиров есть члены одной семьи — в итоге одни полетели, другие остались. На негодование граждан, в том числе иностранцев, их вопросы, где им остаться эти три дня — сотрудники лишь пожимали плечами.