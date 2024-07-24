Режим повышенной готовности в Ростове продлен в связи с прогнозом синоптиков

В администрации Ростова 24 июля состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, под руководством заместителя главы администрации города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Александра Потешкина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.