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Режим повышенной готовности в Ростове продлен в связи с прогнозом синоптиков

Данный режим действует до 12 час. 25 июля.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 100% 760 мм рт. ст. +24°

В администрации Ростова 24 июля состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, под руководством заместителя главы администрации города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Александра Потешкина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— В ходе заседания принято решение о продлении режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 12 ч. 25 июля, — говорится в сообщении.

Основанием послужило очередное штормовое предупреждение от синоптиков. В течение 24 июля они прогнозируют местами в Ростовской области сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 22 м/с.

Городские власти призывают жителей во время непогоды соблюдать меры личной безопасности.