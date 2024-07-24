Игорь Кобзев проверил строительство новой школы на 1275 мест в Тайшете

— Этот микрорайон — один из масштабных проектов в регионе по запуску новых производств. Для работников и их семей будет построено качественное жилье, к сдаче планируется свыше 78 тысяч квадратных метров. Мы понимаем, что сюда приедут с детьми и, конечно, важно создать для них комфортные условия. Здесь запланировано строительство детсада, спортивной инфраструктуры, общественных пространств, медицинских учреждений, — подчеркнул глава Приангарья.