Игорь Кобзев проверил строительство новой школы на 1275 мест в Тайшете

В новом микрорайоне Тайшета — Русал Квартал — возводят современную школу на 1275 мест с бассейном. Как идет строительство, во время рабочей поездки проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Этот микрорайон — один из масштабных проектов в регионе по запуску новых производств. Для работников и их семей будет построено качественное жилье, к сдаче планируется свыше 78 тысяч квадратных метров. Мы понимаем, что сюда приедут с детьми и, конечно, важно создать для них комфортные условия. Здесь запланировано строительство детсада, спортивной инфраструктуры, общественных пространств, медицинских учреждений, — подчеркнул глава Приангарья.
Школу возводят за счет инфраструктурного бюджетного кредита, который привлекло правительство региона. Сумма — 2,3 миллиарда рублей. Еще 1,2 миллиарда выделили из областной казны. Здание будет трехэтажным, с пятью корпусами. Стройка ведется с августа прошлого года.
— Работы идут по графику. Задействовано около 100 специалистов и шесть единиц техники. По поручению губернатора мы проработаем вопрос об увеличении силы на объекте до 200 человек. Поставлена задача сдать школу к октябрю 2025 года, — сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Кроме того, Игорь Кобзев проверил, как идет капремонт школ № 24 и № 17 в поселке Юрты по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Выделены и деньги на покупку оборудования. Здания должны обновить в этом году, там меняют инженерные сети, чинят крышу и фасад, а также приводят в порядок помещения внутри.