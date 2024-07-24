Отличное место для выведения потомства: зоолог объяснил нашествие жаб в парках Самары

— Лягушки и жабы внешне похожи. Но у лягушек кожа гладкая, покрыта слизью, а жаб кожа на ощупь сухая и более бугристая. Амфибии в своем жизненном цикле связаны с двумя средами — водой и сушей. Вода нужна для их нереста. То есть выводить потомство жабы идут в водоем, а сделав свои дела, уходят на сушу. Из икры выходят головастики, они живут в воде, а после метаморфоза маленькие жабы выпрыгивают на сушу и расселяются. Этот момент сейчас и можно увидеть, — говорит Александр.