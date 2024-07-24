Отличное место для выведения потомства: зоолог объяснил нашествие жаб в парках Самары

Парки Самары наводнили тысячи мелких лягушек. Они отчаянно выбиралась из воды, карабкались по камням и, буквально бросаясь под ноги прохожих, удирали в заросли. Горожане задались вопросами — уж не экологическая ли катастрофа постигла Самару? На эти и другие вопросы искала ответы журналист «Комсомолки».
Лягушки-путешественницы
Соцсети облетели кадры, на которых миниатюрные лягушата выбираются из прудов в парке Молодежный и Гагарина и со всех лапок упрыгивают в заросли, стараясь как можно скорее спрятаться от человеческих глаз, рук и особенно ног. В панике все — и люди, и лягушки. Одни только дети в восторге — наконец то можно поймать это диковинное существо. Родители кричат: «Не трогай, бородавки будут!». Но малышей такие предосторожности не пугают.
Полчища лягушек заметили и ночью на дороге «Бугуруслан — Самара». Лягушата пересекали проезжую часть и попадали под колеса машин.
Что происходит?
Это экологическая катастрофа, вызванная пересыханием водоемов, или нормальные природные процессы? С этим вопросом корреспондент «КП-Самара» обратилась к зоологу, кандидату биологических наук Александру Кузовенко. Ученый объяснил, что никакие это не лягушки, а сеголетки зеленой жабы. Еще совсем недавно они были головастиками, а теперь отрастили лапки, утратили хвост и превратились в миниатюрных жаб. Зеленая жаба — самый сухопутный из всех видов амфибий.
— Лягушки и жабы внешне похожи. Но у лягушек кожа гладкая, покрыта слизью, а жаб кожа на ощупь сухая и более бугристая. Амфибии в своем жизненном цикле связаны с двумя средами — водой и сушей. Вода нужна для их нереста. То есть выводить потомство жабы идут в водоем, а сделав свои дела, уходят на сушу. Из икры выходят головастики, они живут в воде, а после метаморфоза маленькие жабы выпрыгивают на сушу и расселяются. Этот момент сейчас и можно увидеть, — говорит Александр.
Городские парки — отличное место для выведения потомства. В конце июля наступает период, когда молодняк покидает озера и реки, в которых он родился. Расселяются жабы под камнями, корягами и другими укрытиями.
Зеленая жаба — лучший защитник садов и парков. Фото: из архива Александра Кузовенко Где живут, кого боятся.
Для миниатюрных квакушек переход во взрослую жизнь таит опасность. Их могут раздавить, а могут и съесть.
— В этот период в природе гибнет большое количество жаб. Их съедают, например, птицы. В городах время выхода молодых жаб из водоема — пир для ворон. Выживаемость зависит от конкретных условий. Например, около трассы с оживленным движением все сеголетки могут погибнуть. В более спокойном месте выживаемость выше. Большая же часть сеголеток гибнет во время зимовки — остается лишь 1−2% зеленых жаб, появившихся на свет в прошлом году.
Интересный факт: вороны могут поедать только тех жаб, которые только что вышли из водоема, но уже через неделю малыши подрастают и становятся слишком ядовитыми для хищников. Поэтому естественных врагов практически не имеют.
При этом озерная лягушка и зеленая жаба успешно адаптируются к антропогенным условиям и могут выживать в том числе и зоне промышленной застройки.
Бородавки — это миф?
Ученый прокомментировал миф, которым в детстве нас всех пугали взрослые. Якобы, если взять жабу в руки, появятся бородавки.
— Бородавки, как известно, вызывает папиломовирус, а не жабья кожа. Причина такого заблуждения — внешнее сходство бородавок на коже жаб и на коже больного человека.
Александр Кузовенко уверяет, что жабы не представляют никакой опасности ни для человека, ни для домашних животных. Наоборот, эти животные, как одни из главных поедателей насекомых, в том числе и кровососущих, для человека даже полезны. Недаром опытные огородники специально приносят на свой дачный участок жаб и выпускают их там. Они поедают очень много разных видов вредителей, в том числе и ядовитых, от которых отказываются птицы.
Целый день сидит жаба в каком-нибудь укромном уголке, и вот стемнело — и она и выползает на охоту. Их рацион — бабочки-совки, гусеницы, слизни.