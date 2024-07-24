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У мысов острова Рейнеке наконец появятся имена

Мысам острова Рейнеке присвоят имена выдающихся дальневосточных ученых.

Источник: Комсомольская правда

Приморское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» выступило с инициативой присвоить мысам острова Рейнеке имена выдающихся дальневосточных ученых. Предложение поддержали депутаты ЗС ПК. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Сейчас у четырех мысов острова Рейнеке нет своих имен. Поэтому активисты предложили назвать их в честь Георгия Елякова, биохимика и создателя Тихоокеанского института биоорганической химии, Алексея Жирмунского, биолога и организатора первого и единственного в стране государственного морского заповедника, Виктора Ильичева, гидрофизика и председателя президиума ДВО РАН, а также Владимира Касьянова, гидробиолога и директора Института биологии моря.

После подготовки нужных документов о присвоении наименований их направят в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. После этого специалисты подготовят представление в правительство России.

наука