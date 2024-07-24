У мысов острова Рейнеке наконец появятся имена

Сейчас у четырех мысов острова Рейнеке нет своих имен. Поэтому активисты предложили назвать их в честь Георгия Елякова, биохимика и создателя Тихоокеанского института биоорганической химии, Алексея Жирмунского, биолога и организатора первого и единственного в стране государственного морского заповедника, Виктора Ильичева, гидрофизика и председателя президиума ДВО РАН, а также Владимира Касьянова, гидробиолога и директора Института биологии моря.