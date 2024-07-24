Голубое озеро и Золотой бор: куда съездить в Самарской области, если нет машины

Иногда хочется посмотреть на красивые виды и увидеть новые локации за пределами своего города. Однако машины для поездки нет. «Комсомолка» составила топ-5 мест в Самарской области, куда можно съездить, даже если нет своего авто.
Ширяево.
Село Ширяево находится недалеко от Жигулевска. Это очень красивое и живописное место. Оно привлекает туристов своим богатым культурным наследием, достопримечательностями и природой. Добраться можно на теплоходе «Ом», который ходит с речного вокзала Самары ежедневно. Цена билета — до 150 рублей, время в пути примерно полтора часа. Также до Ширяево можно добраться на скоростном судне «Валдай». Время в пути составит всего 45 минут, но билет будет дороже — 800 рублей.
Похвистнево.
Похвистнево — небольшой город в 150 км от Самары, который славится своими достопримечательностями. Среди них: Дом ремесел, Краеведческий музей, гора Копейка. Также там часто проходят самобытные и яркие фестивали, приезжают балерины, артисты театра. Добраться туда можно на автобусе с Центрального автовокзала Самары, первый рейс — в 14:00, второй — в 15:50. Время в пути — примерно 3,5 часа. Стоимость билета начинается от 640 рублей. В Похвистнево стоит съездить с ночевкой, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности и погулять по городу.
Голубое озеро.
Голубое озеро находится в Сергиевском районе, примерно в 130 км от Самары (координаты: 53°54.741'N 051°29.274'E). Это уникальный водоем является памятником природы. Славится он своим невероятным изумрудно-голубым цветом. Вода там прозрачная, и в солнечную погоду видно дно. В озере можно купаться, но важно помнить, что вода очень холодная. Оно серо-водородное, поэтому там может быть не очень приятный запах.
Добраться до Голубого озера можно с пересадками, сначала нужно сесть на автобус (ЦАВ, ежедневно, первый рейс — 7:55, второй — 13:55) и доехать до Сергиевска (время в пути — около двух часов) От Сергиевска каждую неделю ходит автобус № 220. Но на нем можно добраться только в одну сторону. Далее до озера нужно идти пешком (примерно 3 км): до окраины села Старое Якушкино, по мосту через реку Шунгут, свернуть направо и следовать вдоль реки.
Нацпарк «Самарская Лука».
«Самарская Лука» — это уникальный парк, заповедник дикой природы, где можно хорошо отдохнуть и посмотреть на разнообразный растительный и животный мир. Добраться сюда можно на автобусе, который идет от Центрального автовокзала в Самаре до Жигулевска или Тольятти. Затем нужно пересесть на маршрутку № 168, которая довезет до заповедника. Также можно сесть на электричку на станции Пятилетка в Самаре и добраться до станции Отвага. Этот вариант подойдет для тех, кто путешествует на велосипеде. Еще один способ — добраться в нацпарк по Волге. Нужно будет приобрести билет до села Зольное.
Золотой бор.
Золотой бор — очень красивый сосновый лес, где можно насладиться хвойным воздухом и природой. Находится он в селе Малая Царевщина в Красноярском районе Самарской области (154 км). Доехать туда можно на электричке, ходят они каждые 30 минут с 5:11 до 18:40. Стоимость поездки составляет около 90 рублей. Если ехать без пересадок, путь займет примерно полтора часа.