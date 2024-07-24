Голубое озеро и Золотой бор: куда съездить в Самарской области, если нет машины

«Самарская Лука» — это уникальный парк, заповедник дикой природы, где можно хорошо отдохнуть и посмотреть на разнообразный растительный и животный мир. Добраться сюда можно на автобусе, который идет от Центрального автовокзала в Самаре до Жигулевска или Тольятти. Затем нужно пересесть на маршрутку № 168, которая довезет до заповедника. Также можно сесть на электричку на станции Пятилетка в Самаре и добраться до станции Отвага. Этот вариант подойдет для тех, кто путешествует на велосипеде. Еще один способ — добраться в нацпарк по Волге. Нужно будет приобрести билет до села Зольное.