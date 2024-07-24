Симферополь и Феодосия частично обесточены

Около полудня стало известно и об аварии в сетях Симферополя. По информации «Крымэнерго», в зоне отключения оказались Киевский и Железнодорожный районы — проспект Победы, улица Кечкеметская и прилегающие к ним. Энергетики планируют восстановить подачу в течение трех часов.