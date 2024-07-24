Симферополь и Феодосия частично обесточены

Так, о перебоях со светом в Феодосии стало известно в 11:33.
«Населенный пункт Феодосия частично обесточен. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей — 3 часа», — сообщается в ТГ-канале предприятия.
Около полудня стало известно и об аварии в сетях Симферополя. По информации «Крымэнерго», в зоне отключения оказались Киевский и Железнодорожный районы — проспект Победы, улица Кечкеметская и прилегающие к ним. Энергетики планируют восстановить подачу в течение трех часов.