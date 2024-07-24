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Симферополь и Феодосия частично обесточены

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Симферополь и Феодосия частично обесточены из-за аварии на сетях, специалисты уже работают над устранением неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Так, о перебоях со светом в Феодосии стало известно в 11:33.

«Населенный пункт Феодосия частично обесточен. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей — 3 часа», — сообщается в ТГ-канале предприятия.

Около полудня стало известно и об аварии в сетях Симферополя. По информации «Крымэнерго», в зоне отключения оказались Киевский и Железнодорожный районы — проспект Победы, улица Кечкеметская и прилегающие к ним. Энергетики планируют восстановить подачу в течение трех часов.

энергетика
ЖКХ