Пять новых троллейбусов появятся на улицах Миасса в начале сентября

Машины должны приехать в город в конце августа. После прохождения процедуры настройки и обкатки в местном депо, троллейбусы смогут начать перевозку пассажиров. Троллейбусы полностью соответствуют техническому заданию: низкопольные, с автономным ходом не менее 20 км, оснащены кондиционерами, светодиодными табло для отображения информации о маршруте троллейбуса, системами видеорегистрации и наблюдения, бескондукторной системой оплаты проезда (валидаторами), медиасистемой для отображения маршрутной и иной информации для пассажиров, оборудованием для зарядки мобильных устройств (USB розетка), Wi-Fi роутером.
Отметим, что с 2019 по 2023 год в муниципалитеты области поставлено 671 единица общественного транспорта, которые уже выпущены на линии. В 2024 году появятся еще 630 единиц, в том числе 408 автобусов, 153 троллейбуса и 69 трамвайных вагонов. К настоящему моменту из планируемых на 2024 год поставлены 212 единиц.