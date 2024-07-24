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Пять новых троллейбусов появятся на улицах Миасса в начале сентября

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера пять новых троллейбусов будут приобретены для Миасса и появятся на улицах города в первых числах сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Машины должны приехать в город в конце августа. После прохождения процедуры настройки и обкатки в местном депо, троллейбусы смогут начать перевозку пассажиров. Троллейбусы полностью соответствуют техническому заданию: низкопольные, с автономным ходом не менее 20 км, оснащены кондиционерами, светодиодными табло для отображения информации о маршруте троллейбуса, системами видеорегистрации и наблюдения, бескондукторной системой оплаты проезда (валидаторами), медиасистемой для отображения маршрутной и иной информации для пассажиров, оборудованием для зарядки мобильных устройств (USB розетка), Wi-Fi роутером.

Отметим, что с 2019 по 2023 год в муниципалитеты области поставлено 671 единица общественного транспорта, которые уже выпущены на линии. В 2024 году появятся еще 630 единиц, в том числе 408 автобусов, 153 троллейбуса и 69 трамвайных вагонов. К настоящему моменту из планируемых на 2024 год поставлены 212 единиц.