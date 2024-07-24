Пять новых троллейбусов появятся на улицах Миасса в начале сентября

Отметим, что с 2019 по 2023 год в муниципалитеты области поставлено 671 единица общественного транспорта, которые уже выпущены на линии. В 2024 году появятся еще 630 единиц, в том числе 408 автобусов, 153 троллейбуса и 69 трамвайных вагонов. К настоящему моменту из планируемых на 2024 год поставлены 212 единиц.