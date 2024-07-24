«Услышал, как из пятиэтажки доносится истошный крик»: сибиряк спас младенца, запертого в затопленной кипятком квартире

— Рванул в ту сторону и увидел у подъезда машину скорой помощи, полицейского и толпу ребятишек. Узнал у них, что происходит, — вспоминает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск Иван. — Мальчишки рассказали, мол, никто уже два часа не может открыть дверь в квартиру на первом этаже, а внутри остался ребенок, которому нет и года. Так еще и по полу в это время растекается кипяток. Вода добралась до входной двери. Спасатели МЧС должны были вот-вот подъехать, но на счету была каждая минута.