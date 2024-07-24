Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе десятки домов остались без воды из-за аварии

В Уфе из-за утечки из земли на улице Металлистов десятки домов остались без воды. Об этом сообщает «Уфаводоканал».

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Без холодной воды остались:

ул. Шмидта, 16, 16/1,

ул. Чкалова, 9,11, 13, 15, 17, 19, 2/1, 2, 2 г, 2б, 2 В, 2ж,

ул. Вьюжная, 12, 4,1б, 1а, 7, 5, 3,

ул. Затонская, 31, 29, 25, 23а, 23,5,3а, 3,

ул. Металлистов, 28.

ЖКХ