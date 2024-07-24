Игорь Кобзев поручил усилить работу по ремонту дорог в Тайшете и районе

В Тайшете и районе нужно активнее приводить в порядок проезжую часть. Такое поручение дал глава региона Игорь Кобзев во время рабочей поездки в территорию.
— На встрече с жителями было много вопросов о состоянии дорог, люди хотят знать, как изменится ситуация в ближайшие годы. Дорогами в Тайшете и Тайшетском районе нужно заниматься усиленно! До 2022 года здесь практически не было финансирования, проводили только ямочный ремонт, — сказал Игорь Кобзев.
В прошлом году здесь преобразили 2,4 километра проезжей части, потратив 54,4 миллиона рублей. В этом году по программе «Транспортный каркас Иркутской области» и за счет соглашений о благотворительности в городе намерены починить шесть километров дорог, выделив на это 170 миллионов.
Всего в программу включены 56,7 километра магистралей. Субсидия из региональной казны по ней составляет 60 миллионов рублей. Еще девять миллионов направила компания РУСАЛ. Кроме того, за счет предприятия чинят улицу Горького (от Партизанской до Индустриальной) и Индустриальную (от Горького до Суворова). На это потратят 50 миллионов.
Нынче благодаря «Транспортному каркасу» уже преобразились улицы Партизанская, Кирова и Андреева. Общая длина отремонтированных отрезков — 2,6 километра.
В прошлом году по этой же программе провели работы на другом участке улицы Партизанской, а еще на улице Сибирской.