Что такое музыкальный лейбл, и для чего он нужен

Подписать контракт с крупной звукозаписывающей компанией, стать известным и грести деньги лопатой… Какой артист не мечтал об этом? Талант талантом, но без влиятельного лейбла не получишь и сотой доли заслуженной славы. Тайла, Доджа Кэт, Оливия Родриго, Билли Айлиш, Post Malone и другие мировые звезды — все они остаются на плаву во многом благодаря поддержке медиахолдингов. Исключений практически не бывает. Но в чем же суть лейбла и почему все так рвутся туда попасть? Рассказываем в новом материале.
Что такое музыкальный лейбл
Итак, музыкальный лейбл — это корпорация, которая отвечает за производство, распространение и продвижение треков. Иными словами, регулирует деятельность артиста. В чем это проявляется? Как минимум в контроле над релизами. Продумывание концепции, поиск хороших продюсеров, запись на дорогостоящем оборудовании, выстраивание имиджа исполнителя — вот чем занимаются лейблы. Кроме того, медиахолдинг обязан пиарить своих подопечных. То есть договариваться со СМИ об интервью, пихать в развлекательные шоу, организовывать туры и так далее.
Но все это — в идеале. Далеко не каждая музыкальная компания может предоставить столь масштабное промо. Зависит от годовой выручки. Балом правят так называемые мейджор-лейблы — крупнейшие на рынке. У них и связи, и влияние. Далее идут мид-лейблы или же конгломераты средней руки. Наконец, замыкают цепочку маленькие агентства.
Последние, понятное дело, не располагают огромными финансами. Но зато вкладываются в артиста как могут. В конце концов, небезызвестный корейский бойз-бэнд BTS начинал карьеру с самых низов. И где он сейчас? Думаем, даже объяснять не надо.
Условия сотрудничества лейбла и артиста
Но, конечно, ни один музыкант не получает все готовое просто так. Для этого и существуют контракты. В них прописаны нюансы сотрудничества артиста и лейбла: кому какой процент прибыли положен, кто обладает правами на интеллектуальную собственность, сколько треков надо выпустить за отчетный период и прочее. Подводных камней много, а потому стоит обязательно проконсультироваться с юристом, прежде чем на что-либо соглашаться. А еще — внимательно читать договор. Тем более что их бывает несколько. Вкратце рассказываем, в чем суть каждого.
Дистрибуционный контракт
В данном случае артист передает компании права на дистрибуцию своей музыки. То есть разрешает ее распространять на стриминговых сервисах. А иногда и рекламировать. Если финансы позволяют. Исполнитель остается законным владельцем творчества, но с одним условием: часть выручки с прослушиваний забирает лейбл.
Продюсерский контракт
Заключается между артистом и продюсером. Последний получает минимум 50% роялти. Гонорар зависит от портфолио и опыта работы в музыкальной индустрии. Соответственно, если продюсер регулярно курировал топовых артистов, то и прибыль ему достанется в разы больше.
Контракт на управление
А вот тут деталей так много, что и дьявола можно спрятать. Например, есть так называемая сделка на 360, или же 360 Deal по-английски. Ее суть — во всестороннем контроле деятельности артиста. Лейбл лепит из своего подопечного бренд и всячески на нем зарабатывает. Сюда же относятся эксклюзивные права на гастроли, музыку и так далее. В общем, контракт рабский. Но мы процитируем строчку из Хипхоперы «Орфей и Эвридика»: «За бабки можно и потерпеть».
Есть еще соглашение, что зовется Management or Agent Agreement на басурманском. Как нетрудно догадаться, в этом случае исполнитель делит прибыль с менеджером или развлекательным агентом.
Финансовая поддержка
Но нет худа без добра. Любой, даже самый кабальный, договор подразумевает вознаграждение. В основном денежное. Артист, заключивший контракт с мэйджор-лейблом, может быть уверен в завтрашнем дне. Его песни гарантированно покорят верхушки чартов, а от концертов не будет продыху. Но даже менее влиятельный музыкальный конгломерат может послужить некой подушкой безопасности. Он всегда окажет финансовую поддержку исполнителю и даст ему все самое лучшее. Особенно если видит, что вложения окупаются.
Лицензионные соглашения
«Авторское право в приоритете» — вот в чем смысл существования этой фичи. Однако вопрос остается открытым: кому принадлежат права? Артисту? Лейблу? Бывает по-разному.
Скажем, существует Master-Use License, или же «лицензия на основное использование продукта». Знакомый семпл в новой песне или кавер, залитый на стриминговые сервисы, — все это возможно благодаря той самой лицензии. Ее покупают огромные конгломераты или отдельные исполнители, чтобы использовать чужую музыку в своем проекте. На законных основаниях, заметим. Иначе ждут неприятности.
Важно отметить и так называемую механическую лицензию, или же Mechanical License. Она дает право на распространение CD-дисков, мерча, цифровых записей, рингтонов и другой интеллектуальной собственности. Чаще всего этим заведует лейбл, а артист лишь где-то сбоку припека. Исключение составляют только независимые музыканты. А что насчет синк-лицензии (Synchronization License)? Вы наверняка часто слышали знакомую песню в каком-нибудь фильме. Или игре. А может быть, даже в торговом центре. Скажите спасибо законодательству. Именно лицензия позволяет артистам получать денежку за сотрудничество с крупными кинокомпаниями.
Наконец, есть еще один вид соглашения — Performance License. Иначе говоря, «лицензия на концертное исполнение». Думаем, тут и так все ясно. Вы играете чью-то песню, а весь гонорар уходит автору.
К работе с чужим материалом надо подходить серьезно. Не учтете хоть малейшие требования со стороны правообладателя — обязательно нарветесь на суды и прочие «милости». Поэтому, прежде чем браться за репертуар другого артиста, обязательно проконсультируйтесь с юристом.
Структура музыкального лейбла
Нет единого правила, кто и как должен курировать деятельность музыкантов. Опять же, все зависит от размера и финансовых возможностей компании. В мейджор-лейблах существует огромное количество различных отделов, начиная от промо и заканчивая связями с общественностью. Маленькие организации, соответственно, не могут себе позволить такую роскошь. Но в целом чем больше людей задействовано в создании продукта, тем лучше.
Юридический отдел
Уверены, никто не станет отрицать важность этого подразделения. Именно юридический отдел, он же Legal Department, отвечает за составление договоров, решает вопрос с авторскими правами и прочее. А еще грамотный юрист всегда поможет очистить репутацию артиста от скандала. Правда, процесс это небыстрый и подразумевает определенные риски — причем не только с финансовой точки зрения.
A&R-отдел
Название расшифровывается как Artist & Repertoire Department, что буквально означает «Отдел исполнителей и репертуара». Теперь вы знаете, кому посылать демку, чтобы заключить контракт на десятки миллионов долларов. В общем, работники отдела занимаются поиском талантов. Раньше они ходили на шоу, устраивали конкурсные прослушивания, ловили потенциальных звезд на улицах. А сейчас в основном рыщут по интернету, выискивая какую-нибудь музыкальную сенсацию. В приоритете у A&R-подразделения — TikTok, YouTube и другие крупные соцсети. Вот вам примеры «удачных находок»: Джастин Бибер и Эд Ширан.
Отдел продвижения
Если вы слышите трек из каждого утюга и встречаете его в различных плейлистах, значит, промоутеры постарались. В обязанности отдела продвижения, или, иначе говоря, Promotion Department, входит раскрутка песни любыми способами. То есть ротация на радио, реклама клипов и так далее. Уж что-что, а промо у крупных лейблов никогда не страдало. Например, видеоролики корейского герлз-бэнда BLACKPINK практически с самого начала набирали сотни миллионов просмотров. Работает ли тут имя артиста? Безусловно. Но без влиятельного конгломерата за спиной такие цифры возможными не представляются. Исключение составляют разве что уже упомянутые нами BTS. Но и в их продвижение лейбл вкладывался как мог.
Отдел по связям с компаниями
Правая рука должна понимать, что делает левая. Это закон большой корпорации. Иначе все развалится. Подразделение, известное также как Label Liaison, устанавливает коммуникацию между головным офисом и дочерними организациями. Иногда в эту цепочку вклинивается дистрибьютор. Планирование релизов, составление расписания с учетом потребностей всех лейблов — вот что входит в обязанности отдела по связям с компаниями.
Обычно за эту работу отвечает совсем немного людей. Но благодаря их труду конгломераты уровня Warner Records, Sony, Universal и другие остаются на плаву. Раньше мы бы сказали подобное и про корейский медиахолдинг HYBE, но недавняя ситуация все изменила.
Отдел развития исполнителей
Попробуйте пафосно произнести: «Artist Development Department». Как много в этих словах, правда? Потому что речь идет об улучшении имиджа артиста. Устремления тут как на Олимпийских играх: больше, выше, сильнее. Музыка качественнее, концерты масштабнее, активность в соцсетях выше, бренд привлекательнее… Работники отдела развития исполнителей делают все возможное, чтобы их подопечные казались идеальными в глазах публики. А там, глядишь, и долларовые купюры привалят.
Художественный отдел
Другое название подразделения — Art Department. Обложки, афиши, баннеры, а еще — оформление аккаунта артиста в стриминговых сервисах. Короче говоря, упор на визуальную составляющую. Ведь многих современных звезд любят не только за музыку, но и за эстетику. Как часто вы включали альбом, обратив внимание на его обложку? Наверняка бессчетное количество раз. Будь все блеклым, то мимо прошли бы. Даже если внутри композиции прекрасные. Форма не должна главенствовать над содержанием, но она тоже важна.
Только посмотрите на оформление альбомов K-pop-группы aespa! Услада для глаз, правда? На наш взгляд, корейцев в этом искусстве пока никто не превзошел.
Отдел маркетинга
Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а в чем разница между маркетингом и продвижением? Все очень просто. Если промоутер отвечает за раскрутку треков, то маркетологи — за представление артиста в СМИ. Именно они создают ажиотаж вокруг туров, альбомов и всего того, чего касается рука музыканта. Иной раз почитаешь статью, написанную великолепным языком в крупном издании, и подумаешь: «Ого! Может быть, глянуть?» Более того, надоедливые папарацци — тоже зачастую дело рук маркетологов. Тейлор Свифт в интервью TIME довольно красноречиво высказалась по этому поводу.
Любой мой выход в свет создает инфоповод. Я это знаю, потому и веду себя соответствующе. Если мне не нужно лишнее внимание, я просто сижу дома и тусуюсь с друзьями.
Фото: iHeartRadioCA/CC BY 3.0.
Помните недавние фото звезды и ее бойфренда Трэвиса Келси? Marketing Department во всей красе.
Коммерческий отдел
Английское название отдела звучит еще лучше: Business Affairs. В общем, сотрудники подразделения занимаются финансовыми вопросами. То есть ведут бухучет, рассчитывают заработную плату и так далее. В этом плане музыкальный лейбл ничем не отличается от других компаний.
Отдел продаж
Работники отдела, именуемого Sales Department, тоже не лыком шиты. Они следят за тем, чтобы альбомы печатались в нужном количестве, а мерч всегда был на месте. В их сфере полно нюансов. Например, важно постоянно выпускать новые копии пластинок, но при этом не переусердствовать. Иначе затраты выйдут огромные, а выхлоп нулевой. Или не такой, как хотелось бы. Но пустовать онлайн-магазин тоже не должен. В противном случае многие фанаты не получат любимую вещь и как минимум потеряют интерес к артисту. Как максимум — потребуют возврат средств.
Работа отдела продаж очень сложна, и даже крупные лейблы не всегда с нею справляются. Примеров перед глазами — масса. Скажем, корейское агентство SM Entertainment регулярно испытывает проблемы с поставкой альбомов. Чаще всего выражается это в пустующих магазинах: фанаты все скупили, а новых копий нет. Из-за халатности дистрибьютора группы регулярно продают меньше, чем могли бы. А ведь речь идет о крупном конгломерате!
Правда, порой кажется, что агентство намеренно саботирует продажи собственных артистов и выпускает самый-самый минимум. Достаточный для того, чтобы и затраты окупить, и прибыль получить. Но не более того. Мол, смотрите, без меня вы — никто…
У команды Тейлор Свифт ситуация обратная. Диски и винил штампуются пачками — все ради первенства в чартах. Но качество мерча частенько страдает, потому что отдел продаж физически не успевает проверять такое количество товаров. Как следствие — недовольство фанатов и требования о возврате.
Отдел по связям с общественностью
А вот сейчас точно можно запутаться. Если в лейбле и так есть маркетологи и промоутеры, то зачем нужен отдел по связям с общественностью? На самом деле, название подразделения — Publicity — говорит само за себя: артиста нужно вывести в свет. Дать с людьми пообщаться, себя показать. Интервью, пресс-конференции, подкасты — все это организовывает специально обученный персонал. Так у исполнителя появляется шанс раскрыться с неожиданной стороны. Но до определенного предела, пока лейбл разрешает. Тем не менее стратегия работает. Публика начинает верить, что селебрити — такой же обычный человек, как и все.
Вспомним историю о том, как Билли Айлиш записывала альбом на телефон в маленькой комнатушке. Или о том, как Лана Дель Рей работала официанткой и брала уроки гитары у своего дяди. В большинстве случаев эти байки — не более чем продуманный пиар. Но слушателей они подкупают.
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Отдел новых медиа
Наконец, внимания заслуживает и так называемый New Media Department. Или же «отдел новых медиа» по-русски. Какие сейчас алгоритмы у стриминговых сервисов? Как раскрутиться в соцсетях? Что по музыкальным трендам и рилсам? Специалисты подразделения постоянно держат руку на пульсе в этих вопросах. Скажем, корейский артист Zico выпустил хит AnySong в 2019 году и, чтобы его продвинуть, устраивал танцевальные челленджи с другими звездами K-pop-индустрии. И пошло-поехало: с тех пор все айдолы так делают. Скажите спасибо представителям New Media Department.
Как попасть на лейбл
Практически у каждого музыкального конгломерата есть почта для связи. Иногда нужные контакты располагаются в разделе FAQ с припиской: «Свои демозаписи можете отправить СЮДА». Но в большую корпорацию так просто не пробиться, и это важно понимать. Медиахолдинги уровня Sony, Warner Records и Universal не рассмотрят заявку, если вас не порекомендует какой-нибудь влиятельный продюсер или музыкальный журналист. Однако даже в этих условиях лейбл может отказать в сотрудничестве. Желающих подписать контракт — тысячи, а персонал — не резиновый. К тому же времена, когда талантливых людей находили на улицах, давно прошли. Сейчас в приоритете — количество подписчиков в соцсетях. Не набрал свой миллион в TikTok? Будь добр — на выход.
Однако заключить договор с лейблами поменьше вполне реально. Но прежде чем отправлять демку, стоит ознакомиться с послужным списком компании. Согласитесь, глупо предлагать джазовый репертуар, если холдинг специализируется на рэпе. Надо оценивать свои шансы объективно.
Предлагаем обратить внимание на некоторые отечественные лейблы. Кто знает, может быть, кого-то ваше творчество зацепит. Главное — не сдаваться!
И еще раз повторим: обязательно все взвешивайте и проверяйте. Подписать контракт с музыкальной компанией — это вам не на обычную работу устроиться. Тут много подводных камней.
Плюсы и минусы работы лейбла с артистами
Преимущества, конечно же, очевидны. Особенно если речь идет об огромной корпорации. Это и финансовые вложения, и раскрутка, и выстраивание имиджа, и организация концертов, и куча интервью. Денег куры не клюют, фанатов тоже полно, да и вообще жизнь почти что королевская. По крайней мере, так многим кажется со стороны.
Но есть нюанс: стоит пойти против руководства — и всего этого лишишься. Да еще и должен будешь столько, что легче имущество заложить. И вот тут-то мы подходим к минусам работы артиста с лейблами. Полное отсутствие творческой свободы. Невозможность сказать что-то «не по сценарию». Невозможность возразить.
Особенно ярко это проявляется в корейской индустрии, где группы заключают с агентствами «рабские» контракты на семь лет. Порой встречается и больший срок. Например, в SM Entertainment известны два случая, когда айдолы подавали в суд за несправедливые условия договора. Сначала это были участники бойз-бэнда TVXQ в 2009 году, а потом — три участника EXO в 2023-м. Последние, кстати, до сих пор не решили вопрос до конца. И это мы еще кучу других похожих историй не упомянули. Шаг вправо, шаг влево — «расстрел».
Можно ли обойтись без лейбла
Конечно можно. Особенно в наше время, когда все больше артистов предпочитает продвигаться самостоятельно. Плюсов у такого подхода много: пиши что хочешь, твори как хочешь, работай в удобном режиме. А еще есть возможность выбирать, с кем сотрудничать, а не потакать желаниям лейбла. Наконец, независимые музыканты, как правило, набирают команду из надежных людей. Из тех, на кого можно в любой момент опереться.
Есть лишь одно но: деньги. Далеко не каждый может кого-то еще обеспечивать, кроме себя. Да и планировать стратегию продвижения одному куда сложнее. К тому же главный вопрос все еще остается открытым: нужен ли ты кому-то без связей и влияния? Та еще загадка. Путь инди-артистов тернист и далеко не всегда приводит к нужным результатам. Успех состоит из трех показателей: непрерывная работа над собой, регулярная публикация контента и реклама. Тогда, может быть, что-нибудь и выстрелит.
Если планируете заявить о себе без помощи лейбла, то советуем для начала найти хорошего маркетолога. С небольшими вложениями можно постепенно раскрутить свои канал или сообщество. А там, глядишь, и до концертов недалеко. Но, опять же, процесс небыстрый. Подробнее о том, как заработать на творчестве, читайте в другом нашем материале.
Вот примеры инди-артистов, которые смогли: Green Apelsin, polnalyubvi, Квашеная, Синекдоха Монток, Маша Мария.
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