Что такое музыкальный лейбл, и для чего он нужен

А вот сейчас точно можно запутаться. Если в лейбле и так есть маркетологи и промоутеры, то зачем нужен отдел по связям с общественностью? На самом деле, название подразделения — Publicity — говорит само за себя: артиста нужно вывести в свет. Дать с людьми пообщаться, себя показать. Интервью, пресс-конференции, подкасты — все это организовывает специально обученный персонал. Так у исполнителя появляется шанс раскрыться с неожиданной стороны. Но до определенного предела, пока лейбл разрешает. Тем не менее стратегия работает. Публика начинает верить, что селебрити — такой же обычный человек, как и все.