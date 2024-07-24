Губернатор Хоценко открыл юбилейную выставку-ярмарку «АгроОмск»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл двадцатую ежегодную выставку-ярмарку «АгроОмск-2024». Ее участниками стали более 250 компаний. На выставке представлены более 100 единиц сельхозтехники и оборудования. Главная тема юбилейного «АгроОмска» — технологический суверенитет.
Виталий Хоценко совместно с официальными лицами и почетными гостями ознакомился с образцами современной сельхозтехники, изготовленной как отечественными производителями, так и предприятиями из дружественных странах, посетил павильоны представителей пищейвой и перерабатывающей промышленности.
«Нам есть чем гордиться и на что опираться. Посмотрели на выставке новые виды техники, которые производят в том числе наши омские предприятия, продегустировали вместе с омичами новую продукцию пищевой промышленности. Уверен, благодаря инициативам нашего Президента, развитие отрасли продолжится в ещё большем масштабе», — поделился впечатлениями Виталий Хоценко.
Для участников выставки-ярмарки подготовлена деловая программа, включающая в себя семинары, круглые столы, демонстрации сельхозтехники на опытных полях.
С открытием юбилейного «АгроОмска» участников, омичей и гостей города поздравили Виталий Хоценко, первый вице-спикер Заксобрания Омской области Валерий Бойко, министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа.
«В этом году выставка-ярмарка проводится в преддверии нового важного проекта: по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина идет подготовка национального проекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Нам нужно будет производить новые машины, новое оборудование, выращивать больше сельхозпродукции, развивать перерабатывающую, пищевую промышленность. Наш регион сегодня полностью обеспечивает себя практически всеми основными видами продовольствия. Но у нас есть направления, которые нужно больше развивать, например, производство овощей. Поэтому мы инициируем программы по созданию современных тепличных комплексов, выращиванию овощей», — отметил Виталий Хоценко.
На церемонии открытия выставки также наградили лучших представителей агропромышленного комплекса Омской области. Глава региона вручил высокие федеральные и региональные награды, почетные звания руководителям предприятий и муниципальных образований.