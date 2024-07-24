Губернатор Хоценко открыл юбилейную выставку-ярмарку «АгроОмск»

«В этом году выставка-ярмарка проводится в преддверии нового важного проекта: по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина идет подготовка национального проекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Нам нужно будет производить новые машины, новое оборудование, выращивать больше сельхозпродукции, развивать перерабатывающую, пищевую промышленность. Наш регион сегодня полностью обеспечивает себя практически всеми основными видами продовольствия. Но у нас есть направления, которые нужно больше развивать, например, производство овощей. Поэтому мы инициируем программы по созданию современных тепличных комплексов, выращиванию овощей», — отметил Виталий Хоценко.