Как сообщили в Правительстве, на сегодня в водохранилище имеется 2,6 млрд м³, что на 600 млн м³ больше, чем год назад. По просьбам аграриев на посевные площади направляется 115 м³/с.
— Весной поступило много воды, и Шардаринское водохранилище наполнилось на 90%, накопив почти 5 млрд кубометров воды. Сейчас в среднем поступает 125 м³/с. В нижнее течение реки Сырдарья направляем 650 м³/с.
Аграрии Туркестанской области отмечают, что благодаря стабильной подаче воды в этом году они получают хороший урожай. Фермеры, выращивающие арбузы, даже планируют собрать в августе второй урожай.
— В этом году воды много. Люди довольны. Каждый год были трудности, но в этом году все хорошо. Зимой и летом вовремя подали воду. Собрали первый посев, поливаем второй. Через 10−15 дней планируем снова собрать урожай.
На 86-м межправительственном заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии была достигнута договоренность о подаче в Казахстан из Узбекистана 922 млн м³ воды через межгосударственный канал «Достык». Всего с начала поливного периода из Узбекистана в Казахстан прибыло 3,9 млрд м³.