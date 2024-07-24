Десять детенышей носух родились в парке «Лога» Ростовской области

В парке «Лога» под Каменском-Шахтинским две носухи родили по пять малышей. К этому моменту детеныши уже подросли, они едят кашу, овощи, фрукты и даже пробуют мясо.
— Носушата с удовольствием уплетают вкусности. Они активные и любознательные, играют со своими мамочками и друг с другом, — рассказали в VK работники парка.
Как уточнили в специалисты, носуха Венера стала мамой 4 июня, у нее появились еще два мальчика и три девочки. Другая мама — Плутония — родила 8 июня четырех мальчиков и одну девочку.
Напомним, ранее в парке «Лога» впервые на свет появились две альпаки.