Будьте готовы: какой погоды ждать жителям Алматы в августе

Последняя неделя июля принесет кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 15−18 метров в секунду. Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: ночью до 23−25 градусов, днем сильная жара — 35−37 градусов. Однако к концу месяца жара немного спадет, и дневная температура снизится до 31−33 градусов.