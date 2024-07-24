Будьте готовы: какой погоды ждать жителям Алматы в августе

Ожидается, что погода будет переменчивой, с чередованием знойных дней и грозовых ночей.
Последняя неделя июля принесет кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 15−18 метров в секунду. Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: ночью до 23−25 градусов, днем сильная жара — 35−37 градусов. Однако к концу месяца жара немного спадет, и дневная температура снизится до 31−33 градусов.
«Август начнется с продолжения нестабильной погоды. Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром продолжатся. Возможен град. Среднемесячная температура составит 23,8 градуса, что близко к норме в 23,3 градуса, а количество осадков превысит обычные 34 миллиметра».
В первой декаде августа температура воздуха ночью повысится с 8−13 до 14−19 градусов, днем — с 24−29 до 30−35 градусов тепла.
В последующие декады будут наблюдаться колебания: ночью от 13−18 до 4−9 градусов, днем от 29−34 до 22−27 градусов тепла. В конце месяца температура вновь поднимется: ночью до 9−14 градусов, днем столбики термометра будут показывать 25−30 градусов выше нуля.
Будьте готовы к перепадам температуры и следите за обновлениями прогноза погоды, предупредили синоптики.