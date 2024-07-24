Студент из Новосибирска создал алгоритм, оповещающий о приступе эпилепсии

Студент СибГУТИ Владимир Гуляев придумал алгоритм для определения приступов эпилепсии. Оповещающее приложение можно будет установить практически на любое устройство. Примерно за минуту человека могут предупредить о ближайшем припадке. АиФ-Новосибирск пообщался с талантливым студентом-разработчиком.
По словам Владимира, разработка поможет снизить количество травм от внезапных падений у страдающих эпилепсией. Он отметил, что для придуманного алгоритма может подойти почти любое смарт-устройство.
«Так, во всех браслетах есть датчик, который считывает пульсовую волну. Человеку не придется покупать определенное устройство, ему будет достаточно установить приложение на телефон, в которое будет интегрирован алгоритм. Приложение будет синхронизироваться с устройством, снимать показатели, их обрабатывать, и на основе этого делать выводы», — объясняет журналисту АиФ-Новосибирск Владимир.
Разработчик также поделился, что на создание алгоритма его вдохновила статистика о том, что в России 500 тысяч человек страдают эпилепсией. Причем в 30% случаев лекарства не помогают предотвратить припадки.
Он также обратил внимание на то, что 10% смертей больных эпилепсией случаются из-за травм, полученных во время припадка.
Владимир Гуляев добавил, что алгоритмом уже заинтересовался Фонд содействия инновациям. Более того, разработка оказалась актуальна для врачей и пациентов новосибирских медучреждений.