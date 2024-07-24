Студент из Новосибирска создал алгоритм, оповещающий о приступе эпилепсии

«Так, во всех браслетах есть датчик, который считывает пульсовую волну. Человеку не придется покупать определенное устройство, ему будет достаточно установить приложение на телефон, в которое будет интегрирован алгоритм. Приложение будет синхронизироваться с устройством, снимать показатели, их обрабатывать, и на основе этого делать выводы», — объясняет журналисту АиФ-Новосибирск Владимир.