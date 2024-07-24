Морской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в Крым

В этом году крестный ход посвящен 300-летию даты перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург, которое было инициировано царем Петром I. Также он приурочен к дате завершения Северной войны. Именно благодаря победе России в этой войне государство российское вышло в Балтийское море и стало морской державой.
В память об этом событии организация «Православный Санкт-Петербург» на протяжении 15 лет проводит Морские крестные ходы. Сначала они проходили по Балтике.
«С 2014 года, после присоединения Крыма к России, судно “Мери-2” совершило большой переход вокруг Европы и пришло в Крым. Теперь это судно участвует в Морском крестном ходе на Юге России», — говорится в сообщении.
Также в крестном ходе задействован учебный парусник «Херсонес». На этом корабле проходят практику будущие моряки — курсанты морских академий и морских военных училищ Черноморского флота.
Нынешний крестный ход проходит в канун праздника Крещения Руси и открытия музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и посвящен великому равноапостольному князю Владимиру и святому благоверному князю Александру Невскому.
«Морской крестный ход в Крыму проходит в рамках программы “Александр Невский — Имя России”, реализуемой в Крыму под духовным окормлением Свято-Александро-Невского храма микр. Голландия г. Севастополя, общественной организации “Православный Санкт-Петербург” и Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры», — перечислили в епархии организаторов.
Крестный ход уже побывал в Сочи и Туапсе. Жители этих городов могли поклониться ковчегу с мощами святого равноапостольного князя Владимира из Владимирского собора Херсонеса, аналойной иконе святого князя Александра Невского с частицей мощей из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, а также походной морской иконе святого благоверного князя Александра Невского.
В этом году Морской крестный ход завершится в Ялте в четверг, 25 июля.