Морской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в Крым

В этом году крестный ход посвящен 300-летию даты перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург, которое было инициировано царем Петром I. Также он приурочен к дате завершения Северной войны. Именно благодаря победе России в этой войне государство российское вышло в Балтийское море и стало морской державой.