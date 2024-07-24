Уроки труда возвращаются в школы Петербурга

В школы Петербурга вернут уроки труда. Они появятся в расписании с 1 сентября. Новостью поделилось информационное агентство «Интерфакс».
На уроки труда буду ходить все школьники, начиная с пятого класса. Мальчиков планируют обучать столярному и слесарному делу, а девочек — основам домоводства.
В администрации города обещает, что уроки труда помогут ученикам получить первую профессию.
Кроме того, старшеклассникам предложат присоединиться к проекту «Первая профессия». Участники пройдут профессиональную подготовку и получат соответствующие свидетельства.