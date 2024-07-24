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Уроки труда возвращаются в школы Петербурга

Они начнутся с 1 сентября.

В школы Петербурга вернут уроки труда. Они появятся в расписании с 1 сентября. Новостью поделилось информационное агентство «Интерфакс».

На уроки труда буду ходить все школьники, начиная с пятого класса. Мальчиков планируют обучать столярному и слесарному делу, а девочек — основам домоводства.

В администрации города обещает, что уроки труда помогут ученикам получить первую профессию.

Кроме того, старшеклассникам предложат присоединиться к проекту «Первая профессия». Участники пройдут профессиональную подготовку и получат соответствующие свидетельства.

образование