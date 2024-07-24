К исследованию воздуха в северной части Казани экологи привлекут ученых

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева отметила, что мониторинг состояния воздуха как в России, так и в мире основывается на имеющихся данных о предельно допустимых концентрациях различных веществ. Однако, к сожалению, не на все вещества существуют соответствующие приборы для измерения их концентрации в воздухе.