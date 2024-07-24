К исследованию воздуха в северной части Казани экологи привлекут ученых

В Казани привлект ученых для изучения воздуха в северной части столицы. Это решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы, в котором участвовал министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.
Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева отметила, что мониторинг состояния воздуха как в России, так и в мире основывается на имеющихся данных о предельно допустимых концентрациях различных веществ. Однако, к сожалению, не на все вещества существуют соответствующие приборы для измерения их концентрации в воздухе.
«Воздух представляет собой сложную среду, и поэтому бывает сложно подобрать подходящие инструменты для измерения каждой смеси веществ. Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют четкие нормы предельно допустимых концентраций для запахов», — добавила она.
По словам Манидичевой, основная цель исследования заключается в том, чтобы определить, какие вещества в воздухе северной зоны Казани вызывают дискомфорт у местных жителей.
«Необходимо выяснить, какие именно вещества могут быть источником запахов, которые ощущают жители этой части города. Перемещение воздушных масс с неприятными запахами происходит локально и зависит от микрорельефа. Движение воздуха зависит от перепадов высот, застройки и других факторов. В настоящее время нужно изучить все эти аспекты», — подчеркнула она.
К исследованиям будут привлечены ученые из Татарстана, а также специалисты из Российской Академии наук, Московского государственного университета и специализированных исследовательских лабораторий.
Ранее мы писали, что дышать казанским воздухом становится опасно. В Казани участились случаи загрязнения воздуха.