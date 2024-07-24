В Кронштадте отменили парад на День ВМФ

Неделю назад СМИ облетела новость — парад кораблей в Кронштадте на День ВМФ отменили. Но тогда официально ни одно ведомство эту информацию не подтвердило. Но сейчас администрация района опубликовала праздничную программу. И в ней нет части с Главным Военно-морским парадом. А если быть точнее, то указано, что парад кораблей будут транслировать.