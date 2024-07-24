В Кронштадте отменили парад на День ВМФ

Неделю назад СМИ облетела новость — парад кораблей в Кронштадте на День ВМФ отменили. Но тогда официально ни одно ведомство эту информацию не подтвердило. Но сейчас администрация района опубликовала праздничную программу. И в ней нет части с Главным Военно-морским парадом. А если быть точнее, то указано, что парад кораблей будут транслировать.
— В программе: 10:00 — трансляция Главного Военно-морского парада, 12:00 — праздничный концерт на Якорной площади, — сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района.
Также чиновники рассказали, что ждет гостей праздника на Якорной площади. Так, там выступят творческие коллективы Дома офицеров Ленинградского военного округа, Эстрадно-Симфонический оркестр Петербурга под управлением Андрея Медведева, участницы проекта «Голос» Ана Агрба и Александра Воробьева, актер театра и кино Дмитрий Дмитриев и многие другие известные личности и коллективы. А гвоздем программы станет Елена Ваенга, которая завершит концерт своими хитами.
Но не только Якорная площадь станет местом притяжения в этот день. Например, во Дворце культуры для детей устроят праздник Нептуна, шоу барабанов и мыльных пузырей. Не обойдется и без выступления творческих коллективов.
А завершится День ВМФ в Кронштадте праздничным салютом. Его запуск запланирован на десять часов вечера.