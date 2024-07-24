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Казахстанцам хотят запретить лечить зубы на пенсионные деньги

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Казахстанцам могут запретить вставлять и протезировать зубы за счет единовременных пенсионных выплат.

Источник: Sputnik.kz

Об этом говорится в проекте поправок в правила использования пенсионных на лечение, разработанном Минздравом, который опубликован на портале «Открытые НПА».

Публичное обсуждение проекта продлится до 7 августа.

Запрет планируется временный — с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года.

Зато ведомство намерено разрешить казахстанцам использовать пенсионные выплаты на лечение ребенка.

Кроме того, единовременную пенсионную выплату можно использовать на улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения.

Минздрав Казахстана напомнил, на какие заболевания можно использовать пенсионные:

  • Лечение орфанных заболеваний, включая диагностику и лекарственное обеспечение.
  • Стоматологические услуги.
  • Радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож).
  • Протонная терапия.
  • Офтальмологические услуги (лазерная коррекция зрения и кросслинкинг роговичного коллагена).
  • Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, а также после проведенной мастэктомии.
  • Радионуклидная и радиойодтерапия.

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