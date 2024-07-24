Казахстанцам хотят запретить лечить зубы на пенсионные деньги

Об этом говорится в проекте поправок в правила использования пенсионных на лечение, разработанном Минздравом, который опубликован на портале «Открытые НПА».
Публичное обсуждение проекта продлится до 7 августа.
Запрет планируется временный — с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года.
Зато ведомство намерено разрешить казахстанцам использовать пенсионные выплаты на лечение ребенка.
Кроме того, единовременную пенсионную выплату можно использовать на улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения.
Минздрав Казахстана напомнил, на какие заболевания можно использовать пенсионные:
- Лечение орфанных заболеваний, включая диагностику и лекарственное обеспечение.
- Стоматологические услуги.
- Радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож).
- Протонная терапия.
- Офтальмологические услуги (лазерная коррекция зрения и кросслинкинг роговичного коллагена).
- Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, а также после проведенной мастэктомии.
- Радионуклидная и радиойодтерапия.