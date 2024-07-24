В древнем захоронении в Омской области нашли бронзовое зеркало

Большие раскопки проводят археологи в Горьковском районе. До начала августа работы будут проходить в саргатском могильнике Новопокровка-IV.
Участники раскопок — исследователи из Омска, Екатеринбурга, Москвы и Тюмени, а также проходящие практику студенты факультета истории, философии и права ОмГПУ и исторического факультета УрФУ. Среди находок археологи отмечают железный кинжал, меч, два керамических сосуда, роговая пряжка, бронзовые сережки, детали ткани и бронзовое зеркало. Последнее для своего возраста сохранилось очень хорошо, считают исследователи.
"После его чистки, вероятно, мы сможем увидеть свое отражение в зеркале прошлого. По деталям ткани мы сможем продолжить изучение традиций саргатского ткачества.
Также мы зафиксировали несколько впускных захоронений, среди них детское, одиночное и парное захоронение, относительно редко встречающееся в саргатских могильниках. Они были впущены в уже существующий курган спустя какое-то время после его создания. Такие периферийные захоронения добавляют интереса и научной значимости исследуемого кургана«, — рассказывает Максим Грачев, директор научно-производственного центра “АРХЕО”.
На этой неделе на раскопки приедут школьники. Им расскажут об археологии и познакомят с обнаруженными артефактами.