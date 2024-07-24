В древнем захоронении в Омской области нашли бронзовое зеркало

Также мы зафиксировали несколько впускных захоронений, среди них детское, одиночное и парное захоронение, относительно редко встречающееся в саргатских могильниках. Они были впущены в уже существующий курган спустя какое-то время после его создания. Такие периферийные захоронения добавляют интереса и научной значимости исследуемого кургана«, — рассказывает Максим Грачев, директор научно-производственного центра “АРХЕО”.