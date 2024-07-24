Профессор КФУ рассказал, грозит ли жителям Татарстана лихорадка Западного Нила

В связи с аномальными летними температурами есть риск, что лихорадка может добраться и до Поволжья, и до других регионов. Так уже было в августе 2012 года. От инфекции переносимой в основном комарами в России тогда пострадали более 100 человек, двое из них — жители Татарстана.