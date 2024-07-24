Профессор КФУ рассказал, грозит ли жителям Татарстана лихорадка Западного Нила

В России стали регистрировать случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Случаи единичны и в большинстве своем являются завозными, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, сообщает KP.RU.
В связи с аномальными летними температурами есть риск, что лихорадка может добраться и до Поволжья, и до других регионов. Так уже было в августе 2012 года. От инфекции переносимой в основном комарами в России тогда пострадали более 100 человек, двое из них — жители Татарстана.
Но, как сообщил, сообщил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, в этот раз жителям республики не стоит бояться.
По словам ученого, наибольшую опасность для региона сейчас пока в основном представляет геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или мышиная лихорадка. Тут важно вести эпидемиологические наблюдения для того, чтобы вовремя обнаружить вирус и построить стратегию по защите.
В отличие от мышиной лихорадка Западного Нила переносится комарами, также переносчиками этого вируса могут быть и дикие птицы. Симптомы заболевания: головная боль, усталость, боли в теле, тошнота, рвота, сыпь на коже и распухшие лимфатические узлы. Смертность при заражении лихорадкой Западного Нила достигает 4%.
Напомним, в Татарстане в 2024 году произошли три вспышки пищевых заболеваний. Один из случаев связан со вспышкой сальмонеллеза.