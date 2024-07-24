Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, готовится вернуться в небо

Решение об экстренной посадке экипаж принял из-за цепочки неудач. Сначала отказала гидравлическая система, из-за чего было решено не садиться в Омске, а лететь до Новосибирска. Потом оказалось, что топлива до Новосибирска не хватает. Несмотря на тяжелые условия, посадка прошла успешно.