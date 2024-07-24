Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, готовится вернуться в небо

Для второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, посадившего Аirbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, утвердили план подготовки. После его прохождения он сможет вернуться к полетам, рассказали КП-Новосибирск в авиакомпании.
— Надо понимать, что процесс восстановления достаточно длительный. Утвержденный план для Семенова включает наземную, тренажерную подготовку, прохождение психолога и другие аспекты, — уточнили в «Уральских авиалиниях».
В пресс-службе также подчеркнули, что авиакомпания никак не препятствует восстановлению Семенова. Однако, чтобы приступить к летной работе, он должен продемонстрировать соответствующий уровень компетенций.
В то же время, как сообщала КП-Новосибирск, командир воздушного судна Сергей Белов уволился из «Уральских авиалиний».
Ранее мы писали, что вокруг самолета в поле под Новосибирском выставили круглосуточную охрану. Вход в него опечатан, попасть внутрь гражданским нельзя.
— На осмотр самолета иногда приезжают специалисты, но местным властям о своих действиях с объектом они не докладывают, — рассказал КП-Новосибирск глава Убинского района Олег Конюк.
Напомним, что самолет Airbus 320, летевший из Сочи в Омск, приземлился на поле в середине сентября. На борту находился 161 пассажир.
Решение об экстренной посадке экипаж принял из-за цепочки неудач. Сначала отказала гидравлическая система, из-за чего было решено не садиться в Омске, а лететь до Новосибирска. Потом оказалось, что топлива до Новосибирска не хватает. Несмотря на тяжелые условия, посадка прошла успешно.