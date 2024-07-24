Главный военно-морской парад в Петербурге будет перекрывать движение два дня

С полуночи и до шести часов вечера 27 июля на Троицкой площади П. С., Петровской набережной, Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережных, Конногвардейском бульваре, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту и Биржевой площади запретят парковаться, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Аналогичные ограничения с 0:00 до 14:00 28 июля введут на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева.