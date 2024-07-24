Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный военно-морской парад в Петербурге будет перекрывать движение два дня

Смольный опубликовал ограничения и перекрытия движения в Петербурге, которые ждут водителей в связи с проведением Главного военно-морского парада на День ВМФ 28 июля. Стартуют они уже в субботу, 27 июля.

С полуночи и до шести часов вечера 27 июля на Троицкой площади П. С., Петровской набережной, Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережных, Конногвардейском бульваре, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту и Биржевой площади запретят парковаться, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Аналогичные ограничения с 0:00 до 14:00 28 июля введут на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева.

Перекрывать улицы будут в два этапа. С 18:00 27 июля до 14:00 28 июля закроют:

  • перекресток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;
  • перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
  • Адмиралтейскую набережную;
  • Адмиралтейский проспект;
  • Адмиралтейский проезд;
  • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
  • Дворцовую набережную;
  • Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
  • Дворцовый проезд;
  • Невский проспект и Гороховую улицу на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Университетскую набережную;
  • Биржевую площадь;
  • Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
  • Мраморный переулок;
  • Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
  • Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
  • Петровскую набережную;
  • Троицкую площадь П. С.

А с 7:00 до 14:00 28 июля закроют движение на:

  • перекрестке Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;
  • перекрестке улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;
  • перекрестке Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;
  • перекрестке Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;
  • перекрестке Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;
  • перекрестке Английская набережной, площади Труда и съездов с Благовещенского моста;
  • Невском проспекте от Малой Морской до Садовой улицы;
  • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
  • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского;
  • в Кирпичном переулке от Малой Морской до Большой Морской улицы;
  • Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
  • набережной Лейтенанта Шмидта от 8−9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
  • набережной Кутузова;
  • Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
  • съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
  • Суворовской площади;
  • Мытнинской набережной;
  • площади Академика Лихачева;
  • Кронверкской набережной;
  • Петроградской набережной от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

Напомним, что 25 июля пройдет генеральная репетиция парада. Для нее тоже будут перекрывать улицы и разводить мосты. В первой половине дня 25 и 28 июля в связи с перекрытиями сделают бесплатным проезд по участку ЗСД между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом.