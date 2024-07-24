Станцию Царицыно МЦД-2 сделают московским городским вокзалом

Об этом сообщает портал мэра и правительства.
«На станции Царицыно мы создаём московский городской вокзал. Сейчас она ежедневно принимает более 30 тыс. пассажиров, многие из них пересаживаются на метро. В будущем пересадка станет быстрее и комфортнее и будет занимать всего несколько минут», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На станции Царицыно МЦД-2 расположена первая пересадка на метро для пассажиров, направляющихся из Подмосковья со стороны Подольска. Ей также пользуются желающие погулять в одноимённом музее-заповеднике и жжители района.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице восстановят трамвайное движение на улице Сергия Радонежского.