Станцию Царицыно МЦД-2 сделают московским городским вокзалом

«На станции Царицыно мы создаём московский городской вокзал. Сейчас она ежедневно принимает более 30 тыс. пассажиров, многие из них пересаживаются на метро. В будущем пересадка станет быстрее и комфортнее и будет занимать всего несколько минут», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.