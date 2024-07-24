Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 27−29 июля

Уточняется, что одновременно с этим 27 июля с 2:30 до 14:30 на станции будут проводиться работы по обновлению программного обеспечения цифровой системы управления движения поездов. Так, на период этих работ временно будет приостановлено движение поездов по всем путям станции «Лобня» и перегонах Лобня — Марк, Лобня — Катуар, Лобня — Аэропорт Шереметьево. В пресс-службе отметили, что в связи с этим внесены существенные корректировки в расписание. Поезда из Москвы будут курсировать до станции «Марк» и в обратном направлении, из области — до станции «Катуар» и обратно. При этом у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Еще поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и аэроэкспрессы в этот период выведены из расписания.