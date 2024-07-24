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Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 27−29 июля

Расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 27—29 июля 2024 года в связи с развитием инфраструктуры, сообщила пресс-служба магистрали.

Источник: РИА "Новости"

«Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится 27—29 июля в связи с развитием инфраструктуры на станции “Лобня”. Так, технологические “окна” назначены с 2:30 27 июля до 2:30 29 июля, во время которых железнодорожники демонтируют несколько стрелочных переводов и участков пути, а затем уложат новые пути, проведут их балластировку и выправку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одновременно с этим 27 июля с 2:30 до 14:30 на станции будут проводиться работы по обновлению программного обеспечения цифровой системы управления движения поездов. Так, на период этих работ временно будет приостановлено движение поездов по всем путям станции «Лобня» и перегонах Лобня — Марк, Лобня — Катуар, Лобня — Аэропорт Шереметьево. В пресс-службе отметили, что в связи с этим внесены существенные корректировки в расписание. Поезда из Москвы будут курсировать до станции «Марк» и в обратном направлении, из области — до станции «Катуар» и обратно. При этом у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Еще поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и аэроэкспрессы в этот период выведены из расписания.

Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Поясняется, что сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».