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В Сурхандарье волк забрался в жилой дом. Животное выпустили в дикую природу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Житель Денауского района Сурхандарьинской области обнаружил у себя в доме волка.

В Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Сурхандарьинской области поступило обращение мужчины об интересной находке.

Сотрудники регионального управления Нацгвардии и Национального природного парка «Юкори Тупаланг» установили, что житель махалли «Ибн Сино» поймал забравшегося в его дом волка, после чего обратился в областное управление экологии.

Специалисты оценили состояние здоровья волка и выпустили его на территорию природного парка «Юкори Тупаланг».

В ведомстве напомнили, как вести себя при встрече с дикими животными в населенных пунктах. Для подобных ситуаций предусмотрена горячая линия министерства, а также телефоны соответствующих региональных управлений экологии, Нацгвардии, УВД или МЧС.