В Сурхандарье волк забрался в жилой дом. Животное выпустили в дикую природу

В Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Сурхандарьинской области поступило обращение мужчины об интересной находке.
Сотрудники регионального управления Нацгвардии и Национального природного парка «Юкори Тупаланг» установили, что житель махалли «Ибн Сино» поймал забравшегося в его дом волка, после чего обратился в областное управление экологии.
Специалисты оценили состояние здоровья волка и выпустили его на территорию природного парка «Юкори Тупаланг».
В ведомстве напомнили, как вести себя при встрече с дикими животными в населенных пунктах. Для подобных ситуаций предусмотрена горячая линия министерства, а также телефоны соответствующих региональных управлений экологии, Нацгвардии, УВД или МЧС.