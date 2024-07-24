Арбузный сезон в Татарстане: стоит ли покупать ягоды уже сейчас?

С приходом лета многих россиян волнует вопрос: пора ли уже покупать арбузы? Опытный продавец Ильхам Гейдаров, 30 лет работающий на рынке, уверен в их полезности.
«Арбуз полезен на голодный желудок, он очищает организм», — делится он своим мнением.
Для того чтобы польза от арбуза не превратилась во вред, на рынках строго контролируют качество продукции.
«Каждые три дня мы берем пробы для анализов. Пока нарушений не выявлено, все арбузы сертифицированы», — сообщает Екатерина Володина, заместитель генерального директора ООО «Рыночный комплекс».
Несмотря на то, что арбузы уже появились в продаже, цены на них остаются высокими.
«Сейчас цена за килограмм составляет 50−60 рублей, но ожидается, что ближе к августу она снизится», — отмечает продавец Вусал Сафаров.
Специалисты Роспотребнадзора предостерегают: покупая арбузы в непроверенных местах, например, на обочинах дорог, вы рискуете здоровьем, так как такие продукты часто не проходят должной проверки.