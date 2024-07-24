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В Челябинске обновят сети теплоснабжения

В Челябинске коммунальщики приступили к замене водоводов и коллекторов, а также обновлению сетей теплоснабжения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По улице Барбюса идет замена напорного коллектора длиной 1,25 тыс. м. Его ввод в эксплуатацию не только улучшит качество отвода канализационных вод, но и позволит минимизировать подтопления, возникающие на территории Ленинского района.

По улице Гагарина прокладывается участок теплотрассы длиной более 460 метров. Срок эксплуатации новых труб — 25 лет.

Еще 310 метров таких же устойчивых к коррозии труб появятся на улицах Горького и Потемкина. Подрядчик уже завершает работы на перекрестке и с завтрашнего дня движение транспорта будет открыто.

ЖКХ