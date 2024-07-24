Самару и Ульяновск свяжет новый туристический маршрут

Новый национальный туристический маршрут свяжет Самару и Ульяновск. Появление такого маршрута анонсировали 24 июля во время рабочей встречи глав двух регионов. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев совершил ответный визит в соседний регион.
— Мы подписали соглашения между регионами о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, туристической сферах, — рассказал Вячеслав Федорищев о предварительных итогах встречи.
По словам главы региона, новый туристический маршрут разрабатывается по запросам туристов. Губернатор Ульяновской области рассказал, что среди туристов из России, которые приезжают в регион, больше всего жителей Самарской области. Также внимание уделят взаимодействию по воде, ведь столицы двух регионов стоят на берегах великой российской реки Волги, и развитию торгово-логистических маршрутов.