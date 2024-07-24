Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самару и Ульяновск свяжет новый туристический маршрут

Самарская и Ульяновская области будут сотрудничать в сфере туризма.

Источник: Комсомольская правда

Новый национальный туристический маршрут свяжет Самару и Ульяновск. Появление такого маршрута анонсировали 24 июля во время рабочей встречи глав двух регионов. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев совершил ответный визит в соседний регион.

— Мы подписали соглашения между регионами о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, туристической сферах, — рассказал Вячеслав Федорищев о предварительных итогах встречи.

По словам главы региона, новый туристический маршрут разрабатывается по запросам туристов. Губернатор Ульяновской области рассказал, что среди туристов из России, которые приезжают в регион, больше всего жителей Самарской области. Также внимание уделят взаимодействию по воде, ведь столицы двух регионов стоят на берегах великой российской реки Волги, и развитию торгово-логистических маршрутов.

туризм и отдых