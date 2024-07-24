Рейд по общественному транспорту провели в Хабаровске

В Хабаровске прошел рейд по общественному транспорту, во время которого искали нарушения при перевозке маломобильных людей. В нем приняли участие представители общества слепых, сотрудники управления транспорта и представители перевозчика. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проверяли автобусы №№ 25 и 8 на остановке «Улица Ленина». Инспекторы осмотрели салоны, отмечали наличие пандуса и обращали внимание на езду водителя: он должен подъезжать к остановке как можно ближе.
«Также обязательно и объявление остановок внутри автобуса. Это необходимо и для людей, которые впервые приехали в Хабаровск, для детей или для тех, кто не знает название остановок. Немаловажная проблема состоит в том, что на остановках не озвучивается, какой прибыл маршрут. А для слабослышащих важно, чтобы была бегущая строка внутри транспортного средства», — рассказала председатель регионального отделения «Всероссийского общества слепых» Марина Лысенко.
Для объявления остановок у водителей есть рация. Сейчас ожидается команда из Китая, которая запустит в работу эту систему.