Рейд по общественному транспорту провели в Хабаровске

«Также обязательно и объявление остановок внутри автобуса. Это необходимо и для людей, которые впервые приехали в Хабаровск, для детей или для тех, кто не знает название остановок. Немаловажная проблема состоит в том, что на остановках не озвучивается, какой прибыл маршрут. А для слабослышащих важно, чтобы была бегущая строка внутри транспортного средства», — рассказала председатель регионального отделения «Всероссийского общества слепых» Марина Лысенко.