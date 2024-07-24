О феномене нашей профурсетки, бессмысленной и беспощадной

Тюфяков и увальней, которые в принципе должны быть эволюцией исключены из размножения, у нас, конечно, много. Но много и нормальных мужчин, которые сегодня попросту не могут соответствовать сформировавшимся под воздействием масс-культуры ожиданиям. Помните, я рассказывала про анализ приложений для знакомств и разных ТГ-каналов, где разоблачают неадекватов из этих приложений? Неадекватов, конечно, много. Но все чаще появляются жалобы девушек на то, что молодые люди не вызывают им такси для приезда на первое свидание. Даже возмущаются, что вызвали, но эконом, а девица из Мытищ себя не на помойке нашла. Жалуются на плохой ресторан. Что парень заказал только кофе — дескать, подозрительно, экономит, за нее заплатил три тысячи, сам выпил лишь кофе, не нищеброд ли? Среди молодых женщин появился своего рода кодекс — набор устоявшихся услуг и подарков, которые нужно ей предоставлять в процессе ухаживаний. И каждому предписана сумма. Типа, если на первом свидании потратил меньше 5000 рублей, то лучше не связываться, если к пятой встрече не подарил сто роз, то не ценит, если через два месяца свиданий не передал ей свою банковскую карту, надо искать нового.