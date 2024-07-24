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Два самолета, летевшие в Екатеринбург, приземлились в Челябинске из-за непогоды

Из-за грозы самолеты не могут сесть в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Два самолета, летевшие в Екатеринбург, приземлились в Челябинске. Причиной тому стала непогода. Над уральской столицей нависла гроза. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

— В целях безопасности экипажи двух бортов, следовавших из Благовещенска и из Москвы, приняли решение переждать непогоду на запасном аэродроме в Челябинске, — рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Пассажиров просят следить за актуальным расписанием на табло Кольцово.

Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Сочи. Два рейса «Уральских авиалиний» не могут вылететь из-за непогоды на юге страны.

— Авиакомпания делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к расписанию, и рассчитывает на понимание требований, связанных с безопасностью полетов, — рассказали в «Уральских авиалиниях».