Два самолета, летевшие в Екатеринбург, приземлились в Челябинске из-за непогоды

Два самолета, летевшие в Екатеринбург, приземлились в Челябинске. Причиной тому стала непогода. Над уральской столицей нависла гроза. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
— В целях безопасности экипажи двух бортов, следовавших из Благовещенска и из Москвы, приняли решение переждать непогоду на запасном аэродроме в Челябинске, — рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
Пассажиров просят следить за актуальным расписанием на табло Кольцово.
Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Сочи. Два рейса «Уральских авиалиний» не могут вылететь из-за непогоды на юге страны.
— Авиакомпания делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к расписанию, и рассчитывает на понимание требований, связанных с безопасностью полетов, — рассказали в «Уральских авиалиниях».